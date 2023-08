¿Qué conductora de La mesa caliente inicia una nueva aventura profesional lejos de la pantalla de Telemundo? La presentadora se ausentará del programa de entretenimiento de la cadena hispana. "Ya les contaré para dónde nos vamos", anunció este martes desde las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aylín Mujica, Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos, conductoras de La mesa caliente Aylín Mujica, Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos, conductoras de La mesa caliente | Credit: Instagram La mesa caliente Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe aparecían juntas por primera vez en la pantalla de Telemundo el 7 de marzo de 2022 como conductoras de La mesa caliente, un espacio que buscaba ofrecer a la audiencia "acontecimientos de cada día desde una perspectiva mucho más personal y orgánica con cuatro extraordinarias mujeres que representan distintas culturas, puntos de vista y generaciones", dijo en ese momento Ronald Day, Presidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo. Tras algo más de un año al aire, el cuarteto de conductoras perdía hace tres meses, en mayo, a una de sus integrantes, Alix Aspe. La presentadora mexicana no logró llegar a un acuerdo con la compañía "al momento de negociar su contrato" y decidió partir. Desde entonces, su lugar lo ha ocupado la actriz cubana Aylín Mujica, quien participó a principios de año en la tercera temporada del exitoso reality show La casa de los famosos. Aylín Mujica Aylín Mujica, Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos, conductoras de La mesa caliente | Credit: La mesa caliente La que fuera villana de exitosas telenovelas como Marina y Corazón valiente, entre otras, está por iniciar una nueva aventura profesional que la mantendrá alejada momentáneamente de la conducción del programa de entretenimiento de la cadena hispana. Aylín Mujica Aylín Mujica, conductora de La mesa caliente | Credit: Instagram Aylín Mujica Aylín puso rumbo este miércoles a Canadá para comenzar a grabar la segunda temporada de Secretos de villana, show de telerrealidad cuya primera temporada protagonizó el año pasado junto a Gaby Spanic, Geraldine Bazán, Sarah Mintz, Sabine Moussier y Cynthia Klitbo para el servicio de streaming gratuito Canela TV. La actriz mostró este martes a sus seguidores a través de sus historias de Instagram cómo su madre la ayudaba a empacar su maleta para el viaje. Aylín Mujica Madre de Aylín Mujica | Credit: Instagram Aylín Mujica "Mi mamá me rehizo la maleta porque yo tenía la maleta muy regada. Me tiene muy consentida mi mami. Ya les contaré para dónde nos vamos", compartió Aylín. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue su amiga Cynthia la que reveló más detalles. "Hoy salimos rumbo a Canadá para hacer nuestra segunda temporada", informó desde sus historias de Instagram. "Estoy muy emocionada de ver a mis amiguitas". ¿Cuándo regresa a La mesa caliente? Aylín volverá a conducir La mesa caliente junto con Giselle, Myrka y Verónica una vez concluya el rodaje del reality show, que se espera que no dure más de una semana. Así que habrá Aylín en La mesa caliente para rato.

