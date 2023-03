Prometido de 'La materialista' condena lo que permite Telemundo en sus programas El empresario de música urbana no pudo evitar reaccionar al ver lo que sucedió este miércoles en el programa En casa con Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La materialista 'La materialista'; prometido de 'La materialista' | Credit: Instagram (x2) Osmel Sousa no ha dejado títere con cabeza desde su salida este lunes de La casa de los famosos (Telemundo). El 'zar de la belleza' ha cargado duramente contra varios de sus ya excompañeros en los diferentes programas de Telemundo en los que ha estado como invitado. El organizador de concursos de belleza se dejó ver este miércoles en En casa con Telemundo, donde hizo un comentario sobre 'La materialista' que ha generado mucha indignación en las redes sociales, especialmente entre los fanáticos de la artista de música urbana. "Te quiero preguntar sobre 'La materialista', al principio era como que muy amiga y de pronto como que ya no, ¿te sientes traicionado por ella?", le preguntó la conductora del show. "¿Quieres que te diga lo que es? Una sucia", respondió Osmel. Osmel Sousa La materialista Left: Osmel Sousa | Credit: TELEMUNDO Right: La materialista | Credit: TELEMUNDO "Además de que fuimos amigo y nunca le dije, aunque lo pensaba, que su pompi (trasero) era hecho de biopolímero. Un día se lo insinué y ella me dijo 'toca para que veas que es de verdad'. Y yo lo toqué y [vi que] eso no es verdad, pero bueno vamos a decirle que sí", agregó. El comentario de Osmel ocasionó incontables reacciones en las redes sociales, entre ellas la del prometido de 'La materialista', Carlos Eury, quien no tardó en condenar lo sucedido. La materialista La materialista y su prometido Carlos Eury | Credit: Instagram Carlos Eury "Qué pena ver cómo esta cadena permite el maltrato a alguien que lo ha dado todo", escribió el empresario de música urbana y futuro esposo de la concursante desde su perfil de Instagram. La materialista Credit: Instagram Carlos Eury SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reacción de la madre de 'La materialista' tampoco se hizo esperar. "¡Qué indignación con este programa, cómo permite esto!", lamentó la progenitora de la artista. La materialista Credit: Instagram Ana honoret La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Prometido de 'La materialista' condena lo que permite Telemundo en sus programas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.