Programa Hoy ya tiene reemplazo de su productora recién fallecida El pasado fin de semana, Magda Rodríguez, productora del matutino Hoy perdió la vida. Ahora, una de las conductoras da a conocer quién tomará la batuta. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, Magda Rodríguez, productora de la emisión mexicana Hoy, murió a causa de un shock hipovolémico. Gracias a su buen desempeño en el mencionado programa, se le había renovado el contrato por un año más. Tras su inesperada muerte, comenzaron a surgir rumores sobre su reemplazo; ahora, Andrea Legarreta da a conocer quién se quedará con la batuta de esta revista matutina. RELACIONADO: El programa Hoy fue duramente criticado por culpa de Livia Brito ¿qué sucedió? Image zoom Credit: Instagram Magda Rodríguez “Lo que tengo entendido es que Andreita [Rodríguez], su hermana, quien también trabajaba hombro con hombro con ella [Magda Rodríguez, se queda a cargo]”, reveló Legarreta a los medios de comunicación. “Ella va a cerrar el ciclo como se esperaba”. Image zoom Credit: Andrea Rodríguez Instagram Respecto a que tenga como apoyo al productor Nino Canún, quien se estuvo liderando la emisión lunes y martes, apoye a Andrea Rodríguez, la conductora “desconozco si será sola, si tendrá algún asociado o asociada”. Lo que sí tiene claro es que la capacidad de la nueva jefa está probada con creces y contará con el respaldo de todo el talento del programa. Image zoom Credit: Instagram/Andrea Legarreta “Tiene la capacidad, también ha sido productora, independientemente de estar con Magda”m agregó. “Creo que es lo justo y lo que merece Magda y, seguramente, lo que ella hubiera querido. Sin duda, Andrea es capaz y con el apoyo de todos nosotros. Ya se lo dijimos ‘vamos a estar contigo remando al pie del cañón’ y no están solas. Andrea Rodríguez es una chava capaz, preparada y que sabe perfecto de qué va”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Andrea Rodríguez regresa como productora a partir de este miércoles y Andrea Legarreta advierte que “vamos a sacar esto adelante”, en equipo. “Creo que es lo justo por lo dos lados: por el lado laboral y por el lado humano”, comentó. “La producción a es como una máquina que tiene perfectamente los engranes, que todo funciona bien; marcha, casi casi solo, pero bueno; se necesita la cabeza. Siento que la cabeza ideal en este momento es Andrea Rodríguez”.

