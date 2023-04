¡El programa Hoy día anuncia gran sorpresa! ¿Te lo esperabas? Adamari López y sus compañeros están que no caben de la felicidad "Mi gente linda, ¡estoy súper emocionada!". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El programa matutino Hoy Día continúa reinventándose. A principios de enero integraron al artista colombiano Daniel Arenas como conductor oficial junto a Adamari López, Andrea Meza, Chiky Bombom y Penelope Menchaca, y hoy miércoles, acaban de anunciar otra gran sorpresa. Los televidentes podrán disfrutar de una hora adicional de programación en vivo a partir del lunes 10 de abril, comenzando a las 7am/6c. "Ustedes nos lo pidieron, y nosotros siempre los escuchamos, así que nosotros crecemos una hora más", se puede leer en el post que el show de televisión de Telemundo publicó en su cuenta oficial de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi gente linda ¡estoy super emocionada! Mis compañeros y yo vamos a estar llevándoles la mejor información en las mañanas, esperamos que no acompañen", expresó la puertorriqueña Adamari López en redes. Por su parte Menchaca invitó a los fans del matutino a que envíen sus ideas sobre lo que les gustaría ver en estas cuatro horas. "Vamos a tener más diversion y más entretenimiento, pero saben qué, déjenos saber en los comentarios qué les gustaría ver en estas cuatro horas. Esto lo estamos haciendo porque ustedes lo pidieron". Chiki Bombom tampoco se quedó atrás y aseguró que en estas cuatro horas "ustedes serán las personas más felices del mundo". "Te vamos a dar todo lo que te encanta, vas a reír y vas a llorar". El programa de la TV hispana, que también cuenta con la participación especial de Frederik Oldenburg como conductor invitado, continuará conectando a los televidentes con sus estrellas favoritas, cubriendo las últimas noticias de entretenimiento, ofreciendo segmentos de cocina para disfrutar la diversidad de la cocina latina y mucho más. Durante la cuarta hora del programa, Verónica Bastos se unirá junto a invitados especiales en el segmento Sin censura donde discutirán las últimas controversias del exitoso reality, La casa de los famosos. Hoy Día Conductores de Hoy Día | Credit: Hoy Día

