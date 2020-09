El programa Hoy fue duramente criticado por culpa de Livia Brito. ¿Qué sucedió? La audiencia del programa matutino Hoy se volcó en contra de la emisión a causa de Livia Brito. Mira aquí todos los detalles. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es bien sabido que el conflicto entre Livia Brito y el paparazzi mexicano no ha sido bien visto a nivel público. La situación se agravó cuando se dieron a conocer los supuestos intentos de la actriz por cubrir las evidencias en su contra. También se rumoró que se expresó mal de México, país donde reside. Ante lo anterior, la protagonista de la teleserie La piloto fue retirada de un proyecto que protagonizaría. Con el fin de mostrar otra faceta de Brito, esta fue invitada a participar en el matutino mexicano Hoy. Esta acción fue motivo de reprobación por parte de la audiencia, que de inmediato se pronunció en contra de la emisión. RELACIONADO: Livia Brito queda fuera de telenovela por conflicto con paparazzi Image zoom Livia Brito Mezcalent “Ni quien quiera verla. Tienen muchas conductoras mexicanas y de Televisa. ¿Por qué la llevan a ella? No es agradable verla y menos para el formato que maneja Hoy. Lo que hizo no es para premiarla”, advirtió una televidente de esta emisión en su cuenta de Instagram. “¡No puede ser! ¡¡Qué mal invitada la de Hoy!!”, dijo otra fanática. Image zoom Cortesía “No entiendo qué hace ella ahí si dijo que odiaba a México y a los mexicanos. Pero se me olvida que a Magda [Rodríguez, la productora] le encanta la mierda”, declaró otra cibernauta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “¡Qué horror! Una tipa que agrede gravemente a un mexicano, roba evidencias, corrompe y miente. Además de hablar mal de un hermoso país que la recibió bien. Y miente sobre un productor de la propia casa [Televisa]… Ojalá esta producción se vaya a trabajar a Cuba”, expresó una seguidora. “Ahora si la regaron Hoy. Como invitan a esta seudoactriz. Si los mexicanos la tenemos hasta la madre ¿por qué sigue trabajando aquí? Que se largue a su país”, agregó alguien más. Las opiniones de rechazo contra Livia Brito siguieron. Incluso hubo quienes aseguraron haber cambiado de canal para sintonizar Venga la alegría, el programa contra el que compite Hoy.

