Este jueves dos concursantes del reality show brasileño fueron expulsados por comportamientos inapropiados con la participante de La casa de los famosos (Telemundo). "No tienes que sentir pena por nada. Tú no hiciste absolutamente nada", le dejó claro la productora que viajó con Dania a Brasil.

Productora de LCDLF habla con Dania tras lo ocurrido en Big Brother Brasil: "No tienes que sentir pena, no hiciste nada malo"

Tras lo sucedido, la productora que viajó con Dania a Brasil de La casa de los famosos no tardó en hablar con ella en el confesionario para mostrarle su apoyo.

"Estoy aquí para escucharte, para que platiquemos, para que llores…", le dijo nada más verla.

"Me siento mal", expresó entre lágrimas la influencer, "porque creo que tú me conoces y sabes que yo soy con el corazón y esas dos personas para mí me recibieron muy bien, me recibieron muy bonito".

Dania Méndez Dania Méndez en Big Brother Brasil | Credit: BBB

Dania reconoció que no se acuerda muy bien de lo que sucedió ya que había bebido mucho alcohol. "Él es bueno y se le ve, se le siente", comentó sobre Cara de Sapato, quien, según medios locales, "forzó un beso y avanzó sobre ella en la cama de uno de los dormitorios". "Me acuerdo que yo ya me iba a dormir y él fue a mi cama y sí me acuerdo que él intentaba besarme y yo decía que no, como 'no sapatito', pero es que no me acuerdo mucho".

Respecto a los tocamientos inapropiados de Guimê, la influencer señaló que "fue el alcohol el que lo hizo". "Yo tampoco me acordaba de esa situación y yo no he querido comentarla porque me da mucha pena y yo no quiero ocasionar que ellos tengan problemas afuera".

La productora trató de dejarle claro a Dania que nada de lo que había ocurrido había sido su culpa.

"No tienes que sentir pena por absolutamente nada, no hiciste nada malo Dania, ¿entiendes que no hiciste nada, que lo que pasó no es tu responsabilidad? El alcohol no es una excusa para lo que sucedió ayer, ¿lo tienes claro verdad? Y tú no hiciste nada, dime que tienes claro que esto no es tu responsabilidad", le dijo.

Dania Méndez Dania Méndez en Big Brother Brasil | Credit: BBB

"Las reglas en Big Brother Brasil son muy rigurosas y estas cosas están muy penadas y esto está muy mal visto y ellos lo saben, ellos conocen muy bien las reglas del programa. Tú no hiciste absolutamente nada y no eres responsable ni de las acciones de las que fuiste partícipe en el sentido de ser víctima ni eres responsable porque ellos hayan dejado la casa, necesito que tengas eso clarísimo", le recalcó.

La productora le comentó que cuando salga y vea las imágenes será ella quien deba juzgar lo que sucedió. "Prefiero que cuando tengas la oportunidad de verlo una vez que salgas de la casa, una vez que termine el show, esto tendrás que juzgarlo tú. No me siento con la capacidad de juzgarlo porque lo que estaba pasando ahí solo lo sabían ustedes, pero los productores tomaron la decisión de que había sido inapropiado y tomaron la decisión correcta. Cuando tú lo veas tú vas a poder juzgarlo por ti misma".