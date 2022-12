Productora ejecutiva de Despierta América sobre Francisca: "Fue su decisión y la quería tomar hace mucho tiempo" El emotivo momento protagonizado por Francisca el pasado lunes en el programa matutino de Univision ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El lunes se vivió un momento muy emotivo e histórico en Despierta América (Univision) luego de que Francisca decidiera cortarse el cabello en vivo para hacer las paces con su niña interior y dejar atrás los prejuicios que siempre había tenido sobre su cabello rizado. "No es un cambio de look, esto es una reconciliación con quien verdaderamente yo soy y es un abrazo que le hago a esa niña interior", dejó claro la conductora dominicana. Jomari Goyso, quien se encargó con sus tijeras de que Francisca luciera "su versión más auténtica", definió lo que hizo la conductora como "una revolución porque es una realidad que mucha gente vive". Francisca Francisca con su nuevo look | Credit: Mezcalent Sin embargo, no todos lo vieron así. Si bien la 'el día de la liberación' de Francisca recibió una ola de apoyo en redes, también hubo quienes tildaron lo sucedido de una estrategia por parte del programa para llamar la atención de la audiencia frente al estreno de la nueva etapa de Hoy Día. Francisca Francisca con su nuevo look | Credit: Mezcalent Algunas de esas críticas se vertieron en las publicaciones de Instagram de Luz María Doria, productora ejecutiva del programa matutino que conducen Karla Martínez, Alan Tacher, Raúl González, Jessica Rodríguez y compañía, quien no dudó en responder. Luz María Doria Luz María Doria, productora ejecutiva de Despierta América (Univision) | Credit: Mezcalent "¿Por qué le hiciste eso a Francisca de humillarla en público cortándole su pelo?", fue uno de los comentarios que recibió la también autora de superventas como 'Tu momento estelar'. La respuesta de Luz María Doria Francisca Francisca con su nuevo look | Credit: Mezcalent "Fue su decisión y la quería tomar hace mucho tiempo", explicó la productora ejecutiva. "Si conocieras a Francisca y me conocieras a mí entenderías que ni ella haría nada que no sienta ni yo obligaría a alguien a hacer algo que no quiere", señaló Luz María. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando uno juzga sin saber y escribe sin confirmar hace daño", agregó. Despierta América se transmite de lunes a viernes a las 7 a. m., hora del Este.

