Productora de Despierta América aclara la ausencia de Raúl González en el show El presentador venezolano lleva días sin dejarse ver en el programa matutino, lo que ha dado pie a especulaciones en algunos medios de comunicación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luz María Doria Luz María Doria, productora ejecutiva de Despierta América; Raúl González | Credit: Mezcalent (x2) Raúl González es uno de los rostros más queridos de las mañanas de la televisión hispana. El presentador venezolano, quien está a punto de alcanzar el medio millón de seguidores en Instagram, lleva años formando parte del equipo de conductores de Despierta América (Univision), un formato que entiende como nadie y en el que se desenvuelve como pez en el agua. Las simpáticas ocurrencias del conductor, que se ven acentuadas cuando aparece en pantalla transformado en 'Doña Meche', lo han llevado a ganarse un lugar en el corazón de la audiencia que sintoniza cada mañana Univision para iniciar sus días con la mejor de las sonrisas. Raúl González Raúl González, conductor de Despierta América | Credit: Mezcalent Por eso no es de extrañar que su ausencia no pase desapercibida entre los televidentes del show mañanero cada vez que deja de aparecer unos días en el programa, como está ocurriendo actualmente. Raúl González Raúl González, conductor de Despierta América | Credit: Mezcalent El lugar de Raúl está siendo ocupado esta semana por la exreina de belleza y presentadora venezolana Migbelis Castellanos, quien ganó en 2018 el reality show de Univision Nuestra Belleza Latina. Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos | Credit: Instagram Despierta América Un medio de comunicación se hizo eco este martes de su ausencia con un titular que generó preocupación e incertidumbre: "¿Raúl González fuera de Despierta América?", se podía leer en el titular. La productora ejecutiva del programa, Luz María Doria, acabó de golpe ayer con las especulaciones alrededor de la ausencia de Raúl en el show a través de las redes sociales, donde aclaró por qué el presentador no está apareciendo estos días en Despierta América. Luz María Doria Luz María Doria, productora ejecutiva de Despierta América | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Raúl González está de vacaciones", informó Doria desde sus historias de Instagram. "Así es. Estoy en unas merecidas vacaciones", afirmó González. Como ven, no hay nada de lo que preocuparse. Despierta América se transmite a las 7 a . m., hora del Este, por Univision.

