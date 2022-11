Primeras imágenes de Scarlet Gruber en la piel de Gloria Trevi Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Scarlet Credit: TelevisaUnivision; Mezcalent La actriz venezolana será la encargada de interpretar a la polémica compositora e intérprete musical en su etapa adulta en Ellas soy yo: Gloria Trevi, la bioserie sobre su vida que produce Carla Estrada para TelevisaUnivision y que se estrenará en 2023. Empezar galería Llegó el protagónico Scarlet Credit: TelevisaUnivision "Muchos me han preguntado cuándo llegaría el protagónico y siempre les contesté que estaba en manos de Dios. Definitivamente el tiempo de Dios es perfecto y todo llega a su debido tiempo. Me he preparado mucho para este momento. He luchado, estudiado, reído, llorado... pero todas mis experiencias han valido la pena y me han llevado a ser la mujer que orgullosamente soy", escribió este miércoles Scarlet a través de su perfil de Instagram luego de confirmarse la noticia. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Reto actoral Scarlet Credit: TelevisaUnivision La actriz es consciente de que tiene "una gran responsabilidad" en sus manos "y, créanme, no la tomo a la ligera". "Encarnar a mi querida Gloria Trevi es un gran reto actoral, de esos retos con los que soñamos muchísimos actores". 2 de 9 Ver Todo Trabajo previo Scarlet Credit: TelevisaUnivision Scarlet se integró "hace muy poco" al equipo "y desde entonces no he hecho más que estudiar a Gloria: su historia, personalidad, irreverencia, risa, carisma, pero también su timidez, su amor al arte y su niña interior", contó. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Su propósito Scarlet Gruber Credit: Mezcalent "Esta historia merece ser contada. Sé que desafortunadamente muchos hombres y muchas mujeres se verán identificados con el abuso. Mi propósito es prestar mi ser para que al llegar a sentirse identificados busquen ayuda, alcen la voz y sigan adelante. No hay dolor que no esté acompañado de crecimiento, no importa cuánto hayan caído siempre se puede salir adelante", dijo. 4 de 9 Ver Todo Más Glorias Gloria Trevi Credit: TelevisaUnivision Valentina Delgado será Gloria Trevi a partir de los 6 años, Lu Rosette a la edad de 11, mientras que Regina Villaverde la interpretará en la primera etapa de su vida artística. 5 de 9 Ver Todo Gloria Trevi manda mensaje de agradecimiento a las actrices que la interpretarán en la bioserie Ellas soy yo: Gloria Trevi 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Exitosa carrera Scarlet Gruber Credit: Mezcalent A sus 33 años, Scarlet tiene una corta pero exitosa carrera artística a sus espaldas que incluye telenovelas como Cosita linda (2014) y Tierra de Reyes (2015), donde interpretó a Andrea del Junco, uno de sus personajes más recordados. En la imagen, la actriz posa con el actor Christian de la Campa, quien fue su pareja en la historia que produjo Telemundo. 7 de 9 Ver Todo Más personajes Scarlet Gruber Credit: Mezcalent Scarlet debutó en las filas de Televisa en 2017 con el melodrama Sin tu mirada. El año pasado, interpretó a Julieta, la antagonista de la exitosa telenovela Si nos dejan. "Muchos considerarían que no le puedes dejar nada a nadie [con un personaje de villana como este]. Yo creo que sí. Yo creo que Julieta le da el mensaje a las mujeres de que no solo sean mujeres empoderadas y profesionales, sino que también busquen ese amor propio dentro de ellas", contaba en una entrevista con People en Español. 8 de 9 Ver Todo Mensaje de Scarlet Scarlet Gruber Credit: Mezcalent "A los fans de Gloria, al público mexicano y a mis seguidores, les pido me den la oportunidad de demostrar mi entrega a este proyecto y me vean con los mismos ojos con los que yo enfrento a todos mis personajes: con empatía y mucho amor". 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

