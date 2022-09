Primer impacto cambia de estudio hasta nuevo aviso, ¿por qué? El veterano programa de noticias de Univision que conducen Pamela Silva, Michelle Galván y Jackie Guerrido salió al aire este lunes desde un set provisional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con más de 2 décadas de vida, Primer impacto (Univision) es uno de los espacios más exitosos y veteranos de la televisión hispana. Conducido por Michelle Galván, Pamela Silva y Jackie Guerrido, el programa se transmite de lunes a viernes a las 5 p. m., hora del Este. Este lunes, los televidentes que sintonizaron como cada tarde Univision para ver el programa se llevaron una sorpresa al ver que sus conductoras conducían el espacio desde otro estudio. Un cambio que no pasó desapercibido y dio mucho de qué hablar en las redes sociales. "El otro estudio era legendario y le daba un toque único al programa, ahora parece solo un noticiero más. ¿Para qué cambiar lo que estaba bien?", se preguntó un televidente. El inesperado cambio de set tiene, sin embargo, una razón de ser. El estudio desde el que Galván, Silva y Guerrido conducen habitualmente el programa está en remodelación, por lo que no podrán hacer uso de él hasta nuevo aviso. Debido a ello, la cadena ha tenido que improvisar un estudio en su sede principal de noticias, el cual ha equipado con todo lo necesario para que el programa pueda seguir saliendo al aire. "Se llegó el día, como decimos en México no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, el viernes les dijimos que íbamos a cambiar de casa, que íbamos a cambiar de estudio. [El otro] está en remodelación para llevarles la mejor tecnología hasta su casa", informó Galván. "El impacto seguirá siendo el mismo, la esencia de Primer impacto también", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pronto estaremos estrenando un nuevo set de Primer impacto. Pero, mientras tanto, los mantendremos bien informados desde aquí", compartió por su parte Silva.

