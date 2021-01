Close

Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón, confirma que el cáncer regresó a su vida Tras haber sido tratado inicialmente por esa enfermedad en el 2014, el filántropo mexicano compartió este esperanzador mensaje desde la cama de un hospital donde nuevamente lucha por su vida. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego luchar contra un diagnóstico de cáncer en el 2014, el presidente de la Fundación Teletón México, Fernando Landeros, reveló que dicha enfermedad regresó a su cuerpo. Con una fotografía que compartió en sus redes sociales desde la cama de un hospital, el filántropo mexicano también conocido como Chobi dijo que a pesar de esta nueva batalla que enfrenta está agradecido por las pruebas —y que tras someterse a una cirugía su pronóstico es esperanzador. "Regresó el cáncer a mi cuerpo. Agradecido con Dios porque lo diagnosticaron por esas 'diosidencias' de la vida. Gracias a los doctores, la cirugía salió muy bien y estoy en recuperación. Difícil describir como la vida se pinta en blanco y negro. Se pone en pausa. Todo desaparece..., salvo las satisfacciones valiosas de la vida", comentó en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Agradezco a la vida porque me permite sentir en primera persona lo que muchos de nuestros niños del Teletón sienten. Así, comprenderlos mejor y luchar por ellos con más amor cada día. Agradecido", concluyó el líder de la organización sin fines de lucro que busca servir a personas con discapacidad, cáncer y autismo. Dicha publicación cuenta con más de 4,000 'me gusta' y cientos de comentarios de sus amigos y seguidores deseándole una pronta recuperación. Entre ellos: los actores y presentadores Andrea Legarreta, Galilea Monijo, Memo del Bosque, Raúl González y Karla Martínez. "Ánimo Chobi con mucha fe, amor y la mano de Dios", "Dios te ayudará ya que en su nombre tu te has entregado a tantos niños y jóvenes. Eres un ejemplo de vida y persona", "mandándote mucho amor y ¡vas a salir de esta! Eres un guerrero y una inspiración", fueron algunos de los comentarios dejados en la foto que Landeros colgó en sus redes. El pasado 10 de enero, Landeros compartió este inspirador mensaje en sus redes: "Siempre estaré agradecido con las bendiciones disfrazadas de pruebas que me ayudan a ser más empático con quien sufre".

