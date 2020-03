Los presentadores de Un Nuevo Día muestran las medidas de seguridad que toman en plató contra el coronavirus Las críticas hacia los colaboradores por no quedarse en casa se siguen dando en las redes pero ellos nos demuestran que son responsables y prevenidos. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como cada mañana, Un Nuevo Día llega a nuestras pantallas para entretenernos, informarnos y hacernos pasar un buen rato. Sin embargo, hay quien todavía no entiende que tras las recomendaciones dadas para evitar la expansión y contagio del coronavirus se sigan haciendo programas desde plató. Para demostrar que son responsables y siguen a rajatabla las medidas de seguridad, sus actuales presentadoras, Myrka Dellanos, Laura Flores y Hector Sandarti, han compartido una imagen que lo dice todo. “Manteniendo nuestro distanciamiento social pero también nuestra sonrisa”, decía una publicación de dicho espacio televisivo en Instagram. Los conductores se sitúan a metro y medio de distancia, un espacio que mantienen y no se saltan por nada del mundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El equipo está concienciado de todo lo que hay que hacer y actúan como verdaderos profesionales. El fin no es otro que seguir acompañando a los telespectadores en estos tiempos difíciles de encierro. Sin embargo, no todo el mundo lo comprende y así se lo han hecho saber con algunos comentarios en las redes. “¿Y qué van a hacer cuando estornudan y tosan?”, “Pon de tu parte”, dicen algunos de los comentarios. Estos profesionales de la información así lo están haciendo. Muchos colaboradores trabajan desde sus casas gracias al teletrabajo con el fin de que a su audiencia no les falte de nada. ¡Muchísimas gracias por el gran esfuerzo! Advertisement

Close Share options

Close View image Los presentadores de Un Nuevo Día muestran las medidas de seguridad que toman en plató contra el coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.