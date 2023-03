Presentadora del tiempo pierde el conocimiento y se desmaya en pleno directo Alissa Carlson, meteoróloga del canal CBS, se desmayó y cayó al suelo justo cuando le dieron paso sus compañeras del noticiero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como cada sábado, Alissa Carlson se disponía a dar toda la información del tiempo en el noticiero de la mañana de CBS, Los Ángeles (KCAL). Las presentadoras Rachel Kim y Nichelle Medina le dieron paso y fue entonces cuando ocurrió todo. Sin apenas tiempo de mediar palabra, la meteoróloga perdió el conocimiento y cayó al suelo. "La meteoróloga Alissa Carlson de KCAL News estaba apunto de dar su reporte del tiempo esta mañana cuando se desmayó. Nuestro equipó saltó a ayudarla y reconfortarla hasta la llegada del equipo médico", expresó la cadena este sábado en un comunicado. El video ya está en las redes sociales y refleja el gran susto vivido. "¿Quién está listo para los rayos del sol? Yo sé que lo estoy. Vamos a ver qué nos cuenta nuestra meteoróloga Alissa Carlson al respecto. Se une a nosotros desde el estudio en directo", anunciaba Medina antes del suceso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Inmediatamente después, la presentadora se desmayó. Sus compañeras, impactadas por lo vivido, dieron paso enseguida a comerciales. Alissa Carlson Alissa Carlson cuenta cómo está | Credit: IG/Alissa Carlson Desmayo presentadora La meteoróloga Alissa Carlson se desmaya en vivo | Credit: IG/Alissa Carlson Twitter Horas después de lo sucedido, su protagonista compartió un mensaje escueto en sus historias de Instagram. "Gracias a todos por sus mensajes y llamadas. ¡Voy a estar bien!", aclaró.

