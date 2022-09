"Estamos en shock": Rostro de Despierta América revela que su hermanastra se quitó la vida recientemente La periodista dio a conocer este miércoles la dolorosa noticia en el programa matutino de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jessica Delgado Jessica Delgado (centro) posa con varios de sus compañeros de Despierta América (Univision) | Credit: Facebook Despierta América La meteoróloga de Despierta América (Univision), Jessica Delgado, reveló este miércoles en una conmovedora charla para el programa matutino de Univision que conducen Karla Martínez, Alan Tacher, Francisca y compañía, que su hermanastra de 30 años se quitó la vida hace tan solo unos días. "Estamos en shock, 30 años, joven, llena de vida, cómica, linda por dentro y por fuera y de la noche a la mañana estamos viviendo esta tragedia", reconoció la periodista, quien se unió el pasado mes de agosto a la familia de Despierta América para brindar a la audiencia cobertura diaria del clima. Delgado, quien cuenta con algo más de 22 mil seguidores en la red social Instagram, explicó que en diciembre el abuelito de su hermanastra perdió la vida "y ella entró en una crisis". "Por varios días dejó de dormir y empezó como a alucinar. La familia tomó la decisión de llevarla a un centro psiquiátrico. Allá la dejaron internada por tres días y ella salió muy molesta porque ella no se sentía que era parte de ese grupo de personas con las que la habían puesto. Entonces al ser mayor de edad la familia nunca tuvo ese diagnóstico de si le habían recetado medicamento o qué era lo que estaba pasando", relató. "Pasaron los meses, empezó a buscar trabajo porque se había graduado justo en la pandemia y ninguno de los trabajos la llenaba. Renuncia a su trabajo, mi padrastro empieza a ayudarla a pagar su renta y su día a día y dijo 'mi amor cuenta con mi apoyo que nosotros te vamos a apoyar hasta que consigas un trabajo, no te preocupes'", continuó narrando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La meteoróloga contó que llegó un punto en que su hermanastra "ya no quería comer" y "se sentía muy triste", por lo que tomaron la decisión de buscar ayuda psicológica. "El fin de semana antes ella mostró algunos síntomas, empezaba a mover la pierna, se tapaba los oídos, se colocaba el pelo acá y luego después de ver al psicólogo, una hora después, se quita la vida", reveló Delgado visiblemente afectada.

