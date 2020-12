Close

Presentador de Telemundo se ahoga en pleno directo: mira el vídeo Carlos Adyan de En casa con Telemundo sufrió un pequeño percance mientras reportaba una noticia que le impidió continuar durante unos segundos con la conducción del programa. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si algo tiene la televisión en vivo es que es impredecible. Independientemente de los años de experiencia que se tengan frente a las cámaras de televisión, cualquier inconveniente o situación no esperada puede poner en aprietos al conductor más profesional. Esto precisamente fue lo que le sucedió este martes a Carlos Adyan, el presentador del programa En casa con Telemundo. Convertido en uno de los rostros más prometedores de su generación, el periodista de origen puertorriqueño sufrió un pequeño percance físico mientras reportaba una noticia que le impidió continuar durante unos segundos con la conducción del programa. Image zoom Carlos Adyan | Credit: Instagram Carlos Adyan "Ay Frederik me ahogué, sigue tú", expresó casi sin poder articular palabra. El presentador, que suma más de 100 mil seguidores solo en Instagram, se tomó con humor lo sucedido y hasta compartió horas después el fragmento a través de su perfil de Instagram. "Cosas que pasan en vivo. Yo hablando de cómo se ahogaron las tailandesas y quedé igual de ahogado. Al menos mi compañero Frederik pudo seguirlo", escribió junto a la grabación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afortunadamente, todo quedó en un pequeño contratiempo y Carlos pudo retomar la conducción del programa con la profesionalidad y carisma que lo caracterizan. "TV en vivo, esas cosas pasan, pero luego lo retomaste campeón. Mañana seguimos con más y yo feliz de compartir contigo y con todo el equipo de En casa con Telemundo", comentó el periodista deportivo Frederik Oldenburg, quien comparte pantalla con Adyan en el citado show. Image zoom Carlos Adyan | Credit: Instagram Carlos Adyan Carlos comenzó su relación laboral con Telemundo hace aproximadamente cuatro años como reportero del tráfico en el noticiero matutino de la edición local de Miami, para más tarde pasar a conducir el programa Acceso local en Telemundo 51. Desde hace 8 meses copresenta junto con Ana Jurka el show En casa con Telemundo que se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m., hora del Este. "Esto que llevo viviendo hace 5 años desde mi primer trabajo en radio ha sido un verdadero sueño que tenía desde niño", reconocía meses atrás en una entrevista con People en español. "Me acuerdo de pequeño ver cadenas hispanas en EE. UU. con mi abuela y decir 'algún día llegaré'".

