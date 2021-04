Ana Brenda nos presenta PrendeTV, el servicio gratuito de streaming de Univision La actriz mexicana es la embajadora de esta nueva plataforma que ofrece contenido 100% en español. ¿Lo mejor? Es completamente gratis. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Netflix, HBO, Disney+, Peacock… A la enorme variedad de oferta de plataformas de streaming que existe actualmente en el mercado se le suma desde esta semana una más de la mano de Univision, PrendeTV. A diferencia de los servicios nombrados anteriormente, este ofrece por primera vez contenido 100% en español y completamente gratis. "Estoy muy agradecida con mi familia de Univision que me hayan hecho embajadora de este proyecto tan importante porque es la primera y única plataforma de streaming 100% en español para toda la gente hispana en Estados Unidos", cuenta a People en Español la actriz mexicana Ana Brenda, quien se ha unido a este servicio como su embajadora. "Es increíble porque realmente es como tener televisión abierta pero en una aplicación a tus horarios, a tus gustos y tú eliges qué ver. Además es 100% gratis, o sea no es como otros servicios que es una semana de prueba y luego ya te cobran, no, esto es 100% gratis". La plataforma cuenta con una variada programación de vídeo on demand (VOD) del mejor contenido en español de todo el mundo y más de 40 canales de streaming. PrendeTV Image zoom PrendeTV | Credit: UNIVISION El servicio –disponible en dispositivos móviles y televisores conectados con Roku, Amazon Fire TV, Apple TV y Google TV– incluye contenido exclusivo de Univision y Televisa, además de destacados socios internacionales, entre ellos Caracol, Globo y RCN, como también los principales estudios de Hollywood como Disney, Lionsgate y MGM, entre otros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo que necesitábamos todos algo así. Realmente ya nadie en esta época tiene el tiempo de ver la televisión abierta como lo hacíamos antes", asegura. "Por ejemplo, para personas como yo que siempre estoy para todos lados corriendo trabajando y que no tengo tiempo de poner en el calendario cierta hora para ver tal estreno o tal episodio que quería ver pues aquí lo puedes ver", presume la actriz. PrendeTV Image zoom PrendeTV | Credit: UNIVISION Entre las decenas de telenovelas que alberga la plataforma se encuentran Sortilegio, Teresa y Lo imperdonable, tres exitosos melodramas en los que participó Ana Brenda. "Son grandes éxitos que tengo en mi corazón y que me hacen mucha ilusión", asevera. "Pero no solamente hay telenovelas, hay contenido totalmente familiar, hay deportes, hay también películas de Estados Unidos, en inglés, películas mexicanas, series… entonces hay para todos los gustos", explica. "Ojalá la puedan descargar y echarle un vistazo". Entre los muchos canales y géneros que están disponibles en PrendeTV están: Comedia — "jajaja" que presenta populares programas cómicos como Nosotros los guapos, Vecinos y comedias clásicas en el canal "Risas de oro", como Los González y Papá soltero. Series – "Nuestras Series" presenta algunas de las mejores series de Latinoamérica; Made in Cartagena, El Bronx y La Bruja con Andrés Parra. Deportes — "Liga MX", con la repetición de los partidos más memorables de la liga como la Vuelta Final de Clausura 2013: América contra Cruz Azul, "Fútbol Europeo" para los fanáticos fervientes y "Combate Américas", que presentará encuentros, torneos y campeonatos emocionantes con estrellas de Latino MMA como José Alday, Bruno Cannetti, Melissa Super Melly Martínez y Paulina Vargas. Telenovelas — El canal "Angelique" dedicado a las novelas de la actriz mexicana Angelique Boyer, "Novelas en Familia" con telenovelas para toda la familia como Mi marido tiene familia, Libre para amarte y "Amor Turco" con exitosos dramas turcos. "Fe" con programación religiosa e historias bíblicas como Francisco: el Padre Jorge, Virgen de Fátima y Dios sabe cómo hace sus cosas. "Nene" con programación educativa y de enriquecimiento para niños pequeños, como Mike el Caballero y Rosita Fresita (Strawberry Shortcake). "Animetro" en la que predomina el animé japonés, como Beyblade y Bakugan. Love Nature con programación de la vida silvestre y naturaleza de Blue Ant Media "¡Guau!", un canal con cortos de algunos de los videos más impactantes y repletos de aventura. Los canales de películas taquilleras que se lanzarán en semanas próximas incluyen "Cine Hollywood", "Cine VIP", "Cine Extremo", "Cine Extremo 2" y "Cine Boom" con películas de mucha acción como Knight & Day, Walking Tall y Gone in 60 Seconds.

Share options

Close Login

View image Ana Brenda nos presenta PrendeTV, el servicio gratuito de streaming de Univision

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.