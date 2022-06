¡Premios Juventud anuncia sus nominados para el 2022! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Karol G Premios Juventud 2021 Credit: Getty Images J Balvin y su paisana Karol G encabezan la lista, seguidos por Farruko, Grupo Firme, Ángela Aguilar y Rauw Alejandro. ¡Mira la lista y prepárate para la gran ceremonia que se llevará a cabo el 21 de julio en el Coliseo Jose Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico! Empezar galería Karol G Karol G Premios Juventud 2021 Credit: Getty Images La ex de Anuel AA lidera las nominaciones del año con 11 menciones, incluyendo Artista de la Juventud Femenino y Álbum del año por su genial KG0516. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio J Balvin J Balvin Premios Juventud 2017 Credit: Getty Images Los colombianos han arrasado este año con las nominaciones y el reguetonero se lleva también 11, incluyendo Artista Favorito Streaming y Álbum del año por José. 2 de 12 Ver Todo Farruko Farruko Premios Juventud 2021 Credit: Getty Images Este ha sido un año clave para el autor de "Pepas" quien se lleva a casa ocho menciones, incluyendo Track Viral del Año —por el mencionado tema— y Artista de la Juventud Masculino. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Grupo Firme Grupo Firme Premios Juventud 2021 Credit: Getty Images La agrupación que lidera el vocalista Edun Caz está nominada en seis categorías, incluyendo Mi Artista Favorito de "Streaming" y Mejor Canción Regional Mexicana por "Ya supérame". 4 de 12 Ver Todo Ángela Aguilar Angela Aguilar Premios Juventud 2019 Credit: Getty Images La hija de Pepe Aguilar tiene cinco nominaciones, entre las que destacan Artista Femenino On the rise y Mejor Canción Regional Mexicana por "Ahí donde me ven". 5 de 12 Ver Todo Rauw Alejandro Rauw Alejandro Premios Juventud 2019 Credit: Getty Images El boricua se eleva con nueve nominaciones a los premios de Univision entre las que contamos El Track Viral del Año por el exitazo "Todo de ti". 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Camilo Camilo Premios Juventud 2020 Credit: Getty Images El colombiano se alza con siete nominaciones que incluyen el Mejor Álbum del Año por su ya clásico Mis manos. 7 de 12 Ver Todo Christian Nodal Christian Nodal Premios Juventud 2019 Credit: Getty Images Cinco son las nominaciones para el artists de regional mexicano y entre ellas contamos el tema de Mejor Fusión Regional Mexicana "Te lloré un río", con el grupo Maná. 8 de 12 Ver Todo Anitta Anitta Premios Juventud 2021 Credit: Getty Images La estrella brasileña se lleva seis menciones que incluyen Artista de la Juventud Femenino y La Más Pegajosa (la canción que no puedes dejar de cantar): "Envolver'. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Maluma Maluma Premios Juventud 2019 Credit: Getty Images Con cinco nominaciones, el colombiano podría recibir una lluvia de premios que incluirían el Track Viral del Año ("Sobrio") y El Más Trendy (marcando tendencias). 10 de 12 Ver Todo Rosalía Rosalía Credit: Getty Images La novia de Rauw Alejandro podría tener una noche triunfal y de dating durante la entrega de Premios Juventud gracias a sus seis nominaciones que incluyen Artista de la Juventud Femenino y Álbum del Año por el flamante Motomami. 11 de 12 Ver Todo El Alfa El Alfa Premios Juventud 2020 Credit: Getty Images El cantante obtuvo 3 menciones incluyendo Artista Masculino On the Rise, aquí lo vemos en el 2020. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

