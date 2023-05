¿Por qué tantos actores han anunciado este domingo que se alejan de las redes sociales por un tiempo? Isabella Sierra, Sebastián Caicedo y Thalí García son solo algunos de los actores que se han despedido este domingo de sus seguidores. La lista es larga. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Actores Telemundo Isabella Sierra; Sebastián Caicedo; Thalí García | Credit: Mezcalent (x3) Algo está sucediendo en el medio artístico. Diferentes celebridades sorprendieron este domingo al anunciar desde sus perfiles públicos su retiro temporal de las redes sociales. Uno de los primeros en despedirse de sus seguidores fue el actor colombiano Sebastián Caicedo. "Mi gente quiero contarles que estaré un tiempo alejado de mis redes sociales, no por nada malo, al contrario, muy positivo. Muy pronto se enterarán por qué. Solo les pido que me envíen sus mejores deseos y oren mucho por mí. Los que quieran también podrán apoyarme. Recuerden luchar por sus sueños y siempre de la mano de Dios. Los quiero mucho y nos vemos pronto", escribió de lo más misterioso el exesposo de la actriz y conductora colombiana Carmen Villalobos. Sebastián Caicedo Sebastián Caicedo | Credit: Mezcalent No fue el único. Mensajes muy similares a este se repitieron en los perfiles públicos de diferentes celebridades. "Mi gente nos vamos de las redes por un tiempo. No sé cuánto, pero espero que en el momento que sepan el porqué me apoyen mucho, mucho porque los voy a estar necesitando. Gracias por todo su amor siempre, soy muy afortunada por tenerlos", compartió la joven actriz colombiana Isabella Sierra, quien dio vida a la hija de Kate del Castillo en La reina del sur. Isabella Sierra Isabella Sierra | Credit: Mezcalent "A partir de este momento dejo mi cel y mis redes por un tiempo. Los voy a extrañar mucho. Nos vemos del otro lado", anunció el actor mexicano de El señor de los cielos Alan Slim. Alan Slim Alan Slim | Credit: Mezcalent Su compañera en la exitosa superserie de Telemundo que protagoniza Rafael Amaya, Thalí García, también anunció que se va a ausentar por un tiempo de las redes sociales. "Voy a desconectarme un tiempito de mis redes, les voy a extrañar. Vuelvo pronto", escribió la actriz mexicana. Thalí García Thalí García | Credit: Mezcalent El actor colombiano Juan Pablo Llano y el actor mexicano Fernando Noriega fueron otros de los famosos que se despidieron de sus seguidores este domingo en las redes sociales. "Les quería contar que estoy a punto de irme de viaje, no voy a tener teléfono, no voy a tener un chip para estar checando ni redes sociales ni mi WhatsApp ni nada, así que si me escriben y no contesto es por eso. Aún así dejé algunos posts programados para no abandonar mi cuenta, así que si ven movimiento no soy yo. Los quiero, besos, hasta pronto", compartió Noriega. Fernando Noriega Fernando Noriega | Credit: Mezcalent Juan Pablo, por su parte, expresó: "Este es un momento de esos que uno dice guau, qué viene, qué va a pasar. Me estaba despidiendo de mi familia hace unos minutos, que son lo más importante en mi vida, y también quiero aprovechar este momento para despedirme de todos ustedes por un tiempo, ya sabrán dónde voy a estar, así que quiero agradecerles porque siempre están pendientes de lo que hago con mi carrera y volverles a recordar que de verdad son muy importantes para mí". Juan Pablo Llano Juan Pablo Llano | Credit: Mezcalent Pero, ¿por qué tantas celebridades se van a ausentar de las redes al mismo tiempo? La explicación estaría detrás del inminente inicio de un reality show en el que todos ellos estarían participando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Atando cabos, varias personas llegaron a la conclusión en las redes de que ese reality show podría ser Los 50, el nuevo programa de telerrealidad de Telemundo en el que 50 famosos vivirán juntos en una mansión exótica mientras compiten entre sí en un juego implacable e impredecible. La cadena ya comenzó a promocionar el estreno de este nuevo reality show que llegaría a su prime time una vez que finalice la segunda edición de la competencia culinaria Top Chef VIP. ¿Será?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Por qué tantos actores han anunciado este domingo que se alejan de las redes sociales por un tiempo?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.