¿Por qué se grabaron varios finales diferentes de Top Chef VIP? La competencia culinaria de Telemundo culminó este lunes con la victoria de Alana Lliteras. Pero la joven mexicana no fue la única que levantó el codiciado trofeo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Top Chef VIP Finalistas de Top Chef VIP 2 | Credit: TELEMUNDO Tras 12 semanas de intensa competencia, la segunda temporada de Top Chef VIP culminó este lunes por Telemundo con el triunfo de la joven conductora mexicana Alana Lliteras. Alana presentó durante la gran final un menú conceptual utilizando técnicas de cocina innovadoras y muy elevadas que le hizo merecedora del codiciado título. Lo que casi nadie sabe es que la joven de 20 años no fue la única que levantó ese trofeo. Laura Zapata, Sebas Villalobos y Germán Montero también lo hicieron. Aunque no se emitió hasta este lunes, la final tuvo lugar hace varias semanas en Colombia y se grabaron cuatro finales diferentes. En cada uno de esos finales ganaba un finalista distinto, de modo que nadie supo hasta este lunes quién era realmente el ganador. Top Chef VIP Finalistas de Top Chef VIP 2 | Credit: TELEMUNDO "[Se grabó] hace como 2, 3 semanas, pero ninguno sabía quién ganaba [hasta este lunes] porque lo que hace la producción es que se graban las cuatro finales… Todo el mundo dice sus palabras, todo el mundo tiene como su momento, pero hasta el día que sale la final es cuando realmente se sabe quién es. Entonces nosotros ayer [refiriéndose al lunes] no sabíamos nada, por más de que todos habíamos grabado como ese momento estábamos ayer como en esa expectativa de qué era lo que iba a pasar, quién era quién iba a ganar", contó Villalobos este martes en una transmisión en vivo en Instagram. Sebas Villalobos Sebas Villalobos en la final de Top Chef VIP 2 | Credit: TELEMUNDO El influencer y cantante colombiano explicó que se graban cuatro finales para evitar que "se filtre la información de quién va a ganar". "Como esto se graba con tanta gente, los familiares, vienen los otros participantes, invitados… Entonces a lo mejor si solamente se grabara la final correcta alguno de ellos o alguno de nosotros le cuenta a fulanita o a quién sea de suprema confianza y esa persona le cuenta a otra persona de confianza y así empiezan los chismes. Entonces se filtra la información de quién gana. Obviamente se tienen que grabar las cuatro finales para que nadie sepa". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todos nos enteramos ayer, ayer nosotros estábamos así comiéndonos las uñas a ver qué era lo que iba a pasar. Yo la verdad es que terminé supercontento con la decisión", dijo. Top Chef VIP Sebas Villalobos y Alana en la final de Top Chef VIP 2 | Credit: Telemundo "A mí en lo personal sí se me hace que Alana desde el principio fue siempre la más dura de todos. Es una niña que trae experiencia en la cocina indudablemente y ayer que ustedes vieron la final se dieron cuenta de eso, era innegable", agregó.

