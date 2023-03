¿Por qué Raúl García de La casa de los famosos es tan conocido entre los rostros televisivos? Lili Estefan, Ana Patricia, Adamari López, Maity Interiano.... Muchas celebridades ya conocían a Raúl García. ¿Por qué? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raúl García Raúl García; Raúl García en la casa de Adamari | Credit: Telemundo; Instagram No todos los concursantes que se encuentran viviendo en estos momentos aislados del mundo exterior en La casa de los famosos son celebridades. El exitoso reality show de Telemundo que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego dio este año la oportunidad a dos personas del público de vivir la experiencia como un habitante más. Raúl García es uno de ellos. El mexicano de 36 años, quien está casado con el fotógrafo Alan Phillip, ha destacado por su nobleza y su gran corazón, cualidades que lo han llevado a ganarse el cariño del público. A pesar de ser el único concursante que entró a la casa no siendo famoso, Raúl ya era un rostro muy conocido y querido dentro de la comunidad artística, especialmente entre los conductores de Univision y Telemundo, como Lili Estefan, Ana Patricia o Maity Interiano. Raúl García Raúl García, concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: TELEMUNDO "[Raúl es] un ser humano maravilloso. Le deseo que lleguen puras bendiciones a su vida", escribía este miércoles en una publicación de su Instagram la copresentadora de El gordo y la flaca (Univision). Apasionado de la naturaleza y las flores desde pequeño, pasión que heredó de su madre, Raúl creó en 2019 su propio negocio, Touch of orchids, que define como "una representación de belleza, lujo y gentileza". "Hacemos entregas y servicio de orquídeas frescas para su hogar, oficia y todas las ocasiones", se puede leer en la biografía de su perfil de Instagram. A través de este negocio y talento el concursante de La casa de los famosos ha tenido contacto en los últimos años con muchas celebridades que han confiado en su trabajo y con las que ha llevado a cabo incluso transmisiones en vivo desde las redes sociales, como con Ana Patricia. "Mi negocio se estableció y se ejecutó en una semana. Es como si hubiera estado entrenando para esto toda mi vida. Un mes después, mis arreglos estaban en casas de famosos y la gente quería tener una de mis bellezas como parte del corazón de su hogar", contó Raúl a través de su página web. "Hoy me enorgullece decir que mis orquídeas han aparecido en programas como El gordo y la flaca, Despierta América y Hoy Día, entre otros. Mis bellezas también han formado parte de espectáculos de premios muy importantes como los Grammy Latinos, los premios Billboard, los LAMAS, los Premios Juventud y el Premio Lo Nuestro". En casa de Adamari Una de las muchas celebridades que han quedado felices con su trabajo es Adamari López. La presentadora puertorriqueña confió el año pasado en su talento para darle "un toque de orquídeas" a su hogar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Raúl también ha protagonizado segmentos para diferentes programas, como En casa con Telemundo y Hoy Día, donde ha dado consejos sobre el cuidado de las plantas. Hoy su presente es La casa de los famosos, donde espera poder llegar a la final.

