¿Por qué el novio de Madison fue la única pareja de los concursantes que no entró a La casa de los famosos? Todas las parejas de los concursantes entraron este domingo a la casa más famosa de la televisión hispana para convivir con ellos durante una semana, a excepción del novio de Madison. Este fue el mensaje que publicó Conn en las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madison Madison en La casa de los famosos; Conn, novio de Madison | Credit: La casa de los famosos; Instagram Conn La casa de los famosos 3 recibió este domingo a seis nuevos habitantes que estarán conviviendo hasta el viernes con los seis famosos que aún continúan en la competencia. Se trata de huéspedes con un vínculo muy cercano a los concursantes ya que son familiares suyos. La pareja de José Rodríguez, el prometido de 'La Materialista', el sobrino de Pepe Gámez, el esposo de Raúl García, la madrina de Madison Anderson y el mejor amigo de Paty Navidad hicieron anoche su entrada en la casa más famosa de la televisión hispana para acompañar a los famosos en su última semana de concurso en el exitoso reality show de Telemundo. A diferencia de lo que sucedió con José Rodríguez, 'La Materialista' y Raúl García, en el caso de Madison no fue su novio sino su madrina la que entró a acompañarla en sus últimos días de encierro, lo que no pasó desapercibido tanto dentro como fuera de la casa. "Todos estábamos esperando a Conn", reconoció Pepe a sus compañeros. La pareja de la modelo puertorriqueña apoya a Madison –el empresario ha pedido a través de las redes sociales el voto para salvarla cuando ha estado nominada–, sin embargo, también se ha mostrado muy crítico con el ambiente tóxico que se respira alrededor del reality show. Conn Conn, novio de Madison | Credit: Instagram Conn "Dejen de empezar rumores y atacar a gente. Es repugnante. Yo nunca quise estar en un reality show, ella sí. Ese es su sueño, yo tengo un negocio que manejar. Déjenme en paz", escribía Conn semanas atrás desde su perfil de Instagram tras ser víctima de mensajes y comentarios malintencionados a raíz de la participación de su novia en La casa de los famosos. El mensaje de Conn Si bien no se ha pronunciado sobre su decisión de no entrar este domingo a la casa más famosa de la televisión hispana, el empresario sí compartió un mensaje desde sus historias de Instagram en el que deja claro que su relación con Madison es "irrompible" pese al ruido externo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando tú tienes algo hermoso la gente infeliz tratará de destruirlo. Yo rezo por esas personas. Irrompible", escribió junto a una imagen en la que aparece en compañía de Madison. Madison Credit: Instagram Conn La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Por qué el novio de Madison fue la única pareja de los concursantes que no entró a La casa de los famosos?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.