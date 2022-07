El motivo por el que Nacho Casano de La casa de los famosos no celebra su cumpleaños desde hace casi dos décadas El actor argentino reveló a sus compañeros del exitoso reality show de Telemundo por qué dejó de festejar su cumpleaños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nacho Casano Nacho Casano | Credit: TELEMUNDO Nacho Casano es, sin duda, uno de los concursantes más enigmáticos de la actual temporada de La casa de los famosos (Telemundo). Su personalidad introvertida lo llevó desde la primera semana de concurso a estar en el punto de mira de sus compañeros. Pero el actor argentino, quien ha participado en exitosas telenovelas como A que no me dejas y Mi marido tiene familia, ha ido abriendo poco a poco su corazón en el reality show. Este martes, Casano reveló a dos de sus compañeros, Daniella Navarro y Salvador Zerboni, el doloroso motivo que lo llevó a dejar de festejar hace casi dos lustros su cumpleaños. Nacho Casano Nacho Casano | Credit: Instagram Nacho Casano Salvador Zerboni: ¿No te gusta festejar me dicen? Nacho Casano: No. Nacho Casano Nacho Casano | Credit: Instagram Nacho Casano S: Pero, una comida, te vas con los amigos ¿no? N: No. Desde que salí de Argentina no festejo. S: Ya me contarás… Nacho Casano Nacho Casano | Credit: Instagram Nacho Casano N: Pues como no estoy con mi familia prefiero estar tranquilo, me hace acordar a épocas distintas. Daniella Navarro: ¿O sea te duele? N: Sí, me hace recordar a la gente que no está. Total es solo un día. Casano, quien cuenta con casi 300 mil seguidores en Instagram, contaba semanas atrás en su curva de la vida que había tenido que pagar un precio muy alto por la decisión que tomó hace casi dos décadas de dejar atrás su Argentina natal para abrirse camino como modelo y actor. Nacho Casano Nacho Casano | Credit: Instagram Nacho Casano "Si bien gané en montones de aspectos, lo quiera o no lo quiera en los últimos 17 años habré pasado 10 meses con mi familia", confesaba entonces con el rostro envuelto en lágrimas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Trato de pensar muy poco en ellos porque si no la coraza o el escudo que yo necesito para poder seguir adelante se me cae", reconocía el intérprete de origen argentino.

