¿Por qué Myrka Dellanos se ha ausentado de La mesa caliente? "Espero pronto estar de regreso" Este lunes y martes su lugar lo ha ocupado la actriz venezolana Scarlet Ortiz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El programa La mesa caliente (Telemundo) tiene esta semana una nueva conductora invitada. Hablamos de la actriz venezolana Scarlet Ortiz, quien se unió el lunes a Giselle Blondet, Verónica Bastos y Aylín Mujica en la conducción del show. "Bienvenida Scarlet Ortiz", la recibía con los brazos abiertos Blondet. "Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes y compartir esta mesa caliente", expresó la actriz, quien acaba de regresar de Venezuela, donde estuvo protagonizando una teleserie, Dramáticas, que verá la luz antes de que finalice el año por Venevision. Scarlet Ortiz Scarlet Ortiz en La mesa caliente | Credit: Instagram Scarlet Ortiz Scarlet ha estado conduciendo La mesa caliente tanto el lunes como el martes, tomando así el lugar de Myrka Dellanos, quien no se ha dejado ver esta semana en el programa. Scarlet Ortiz Scarlet Ortiz en La mesa caliente | Credit: Instagram Scarlet Ortiz La periodista ya estuvo semanas atrás de vacaciones, por lo que su ausencia generó preocupación entre los televidentes del show, que comenzaron a preguntar por ella. Su compañera Giselle se pronunció al respecto en el programa. Myrka Dellanos Myrka Dellanos | Credit: Instagram Myrka Dellanos Myrka Dellanos Myrka Dellanos | Credit: Instagram Myrka Dellanos "Un besito a nuestra Myrka que está bueno digamos que descansando, se siente un poquito mal", informó la presentadora puertorriqueña. "Pero va a estar mejor cada día". Myrka no tardó en reaccionar a sus palabras a través de las redes sociales. "Besitos a ustedes. Espero pronto estar de regreso", escribió desde su cuenta de Instagram sin dar más detalles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta no es la primera vez que Myrka se ausenta del show por motivos de salud. A principios de mayo, la periodista ya estuvo unos días fuera del programa debido a una hernia en el estómago. En esa ocasión pasó varios días hospitalizada mientras le realizaban varias pruebas médicas. "Regresa pronto. Amo tu forma de hablar", le escribió una televidente del programa. La mesa caliente se transmite a las 3 p. m., hora del Este, por Telemundo.

