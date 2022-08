¿Por qué Marlene Favela y Mauricio Islas no estuvieron participando en el primer programa de Top Chef VIP? Favela e Islas no pudieron unirse a sus compañeros en el primer reto de la competencia de cocina que estrenó este martes Telemundo por un motivo de fuerza mayor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marlene Favela Mauricio Islas; Marlene Favela | Credit: Telemundo (x2) La casa más famosa de la televisión hispana cerró sus puertas este lunes tras el triunfo de Ivonne Montero, pero el prime time de Telemundo no quedó huérfano de famosos. La cadena de habla hispana dio la bienvenida este martes a 16 nuevos famosos, en esta ocasión a la cocina más exigente de la televisión a nivel mundial como concursantes de su nuevo reality Top Chef VIP, que pondrá a prueba las habilidades de las celebridades en la cocina. Para sorpresa de muchos televidentes, no todos los famosos que fueron anunciados en su día como participantes de esta competencia de cocina que conduce Carmen Villalobos estuvieron participando en el primer programa, concretamente hubo 3 que no estuvieron presentes. "Como pueden ver hacen falta tres compañeros en esta competencia: Mauricio Islas, Jennifer Peña y Marlene Favela", informó Villalobos a los pocos minutos de iniciar el show. ¿Por qué no estuvieron? Mauricio Islas Mauricio Islas; Marlene Favela, Jennifer Peña | Credit: Telemundo (x3) Que no cunda el pánico, los tres famosos sí estarán participando en la competencia, solo que no pudieron unirse a sus compañeros en este primer reto por un motivo de fuerza mayor. "Quiero informarles que no he podido estar en este primer reto debido a que me contagié de covid, pero ya estamos mejor, pronto vamos a estar ahí de regreso con todas las ganas, con todas las fuerzas", dio a conocer Islas a través de un video que se emitió durante el programa. Mauricio Islas Mauricio Islas | Credit: TELEMUNDO Su compañera en esta aventura, Favela, también se pronunció al respecto: "Hola amigos de Top Chef VIP les mando un beso con mucho cariño a todos los participantes, a mis compañeros mucha suerte, a ti Carmen [Villalobos] un beso muy grande, a los jueces, pero sobre todo al público maravilloso que ya nos empieza a seguir y que ya se empieza a emocionar con estos retos". La enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus también impidió a Peña participar en el primer programa de Top Chef VIP. Jennifer Peña Jennifer Peña | Credit: TELEMUNDO "No pude ser parte del primer reto porque estaba enferma, pero ya me siento muy bien, estoy lista y ansiosa por acompañar a mis compañeros en Top Chef VIP y para compartir con ustedes", expresó la cantante a través de una grabación en video similar a la de Islas y Favela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A lo largo de Top Chef VIP, los famosos se van a enfrentar a más de 70 retos diferentes entre pruebas de fuego por equipos, de salvación, de habilidad, de eliminación hasta encontrar al ganador que se llevará el gran premio en efectivo de $100.000 y el título de Top Chef VIP. La competencia se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

