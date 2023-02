¿Por qué Livia Brito no podrá asistir este jueves a Premio Lo Nuestro? La actriz cubana había sido invitada y "ya tenía absolutamente todo preparado". Este martes, sin embargo, anunció que no podrá asistir. ¿Por qué? Ella misma reveló el motivo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El prime time de Univision se llenará este jueves de glamour, talento y mucha música con la celebración de la 35ª edición de Premio Lo Nuestro, la entrega anual de premios de mayor trayectoria de la música latina en EE.UU., que conducirán Alejandra Espinoza, Paulina Rubio, Adrián Uribe y Sebastián Yatra completamente en vivo desde Miami-Dade Arena. Al esperado evento asistirán decenas de artistas y estrellas de la televisión que podrán disfrutar in situ de este espectáculo musical que contará con superestrellas de la música como Maluma, Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera, Noel Schajris y Tito Nieves, entre otros. La celebración contará con una ausencia de última hora: la de Livia Brito. Livia Brito Livia Brito | Credit: BRIDGET BENNETT/AFP via Getty Images La actriz cubana había anunciado días atrás su asistencia a Premio Lo Nuestro, sin embargo, este martes dio a conocer a través de las redes sociales que no podrá asistir a la gala. ¿Por qué? Ella misma reveló el motivo que le impide estar presente en el evento. Livia Brito Livia Brito | Credit: Shy McGrath/WireImage "Me invitaron a Premio Lo Nuestro. Ya lo había anunciado, pero el día de ayer fui con la cita al ginecólogo y me comentaron que mis óvulos todavía no están totalmente maduros para poder hacer el tratamiento médico, que me tengo que esperar un poco más y posiblemente el día 26 lo podremos hacer y les podré dar la noticia de que si Dios quiere estaré embarazada", explicó la inolvidable protagonista de exitosas telenovelas de TelevisaUnivision como De que te quiero, te quiero y La desalmada, quien también reaccionó al reciente arresto de su ex Said. La actriz agradeció a Premio Lo Nuestro por haberla invitado. "De verdad es un honor para mí, ya tenía absolutamente todo preparado", confesó. "Pero si Dios quiere pronto vamos a estar acariciando una pancita. Les mando muchísimos besos, los amo muchísimo y adelante". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recordemos que Brito rechazó grabar este año la segunda temporada del exitoso melodrama La desalmada precisamente para poder cumplir su sueño de convertirse en mamá. La actriz está cada vez más cerca de lograrlo.

