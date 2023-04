¿Por qué Ivonne Montero no entregó el premio a Madison Anderson en la final de La casa de los famosos 3? La ganadora de la segunda temporada de La casa de los famosos (Telemundo) no estuvo presente anoche en la gran final. La actriz mexicana habló al respecto en las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras 14 semanas repletas de intenso drama y emociones a flor de piel, Madison Anderson se coronó anoche como la ganadora de la tercera temporada de La casa de los famosos. "Gracias público, esto es un honor, un privilegio, no puedo creer que gané, lo hicimos, gracias", expresó visiblemente emocionada la modelo y cantante tras recibir el premio. "Puerto Rico tiene que estar de fiesta en este momento", expresó la conductora del show, Jimena Gállego. "La absoluta ganadora de La casa de los famosos, Madison Anderson". La emocionante final contó con una importante ausencia que no pasó desapercibida en las redes sociales: la de la ganadora de la segunda temporada de La casa de los famosos, Ivonne Montero. A diferencia de lo que sucedió el año pasado con Alicia Machado, ganadora de la primera edición; la actriz mexicana no estuvo anoche en el plató entregando el premio a Madison. Madison Madison Anderson; Ivonne Montero | Credit: Telemundo; Mezcalent Tras concluir la gala, Ivonne compartió un video a través de sus historias de Instagram, donde cuenta con más de 1 millón de seguidores, en el que felicita a la modelo por su triunfo. "Madison hermosa qué alegría, de verdad no sabes el gusto enorme que me da que hayas terminado este gran proyecto y culminado con el gran triunfo de La casa de los famosos tercera temporada. Te lo merecías. Fue un honor para mí ser parte también de todas esas personas a las que les robaste el corazón. Hiciste un gran juego, me identifico en muchas cosas contigo, por eso estaba yo de tu lado y esperaba este triunfo para ti. Estuve apoyándote por ahí en distintas ocasiones, así que nuevamente te superfelicito", expresó la actriz de 48 años. El motivo de su ausencia La inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como Anita, no te rajes y La loba lamentó no haber podido acompañarla en este momento tan especial para ella. "Fue para mí muy lamentable no poder estar ahí contigo para entregarte este gran premio", reconoció Ivonne. "Afortunadamente tenemos bastantito trabajo y me dificultó el poder estar allá para abrazarte, felicitarte y desearte lo mejor", explicó sobre el motivo de su ausencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Disfruta este momento, es increíble. En las próximas semanas te vas a dar cuenta de la cantidad de gente a la que le robaste el corazón. Te deseo lo mejor de aquí en adelante preciosa y felicidades. Felicidades a todo Puerto Rico también", concluyó su mensaje. Con nuevo proyecto A 1 año de su triunfo en La casa de los famosos 2, Ivonne regresará pronto a la televisión como concursante de un nuevo reality show, esta vez fuera de Telemundo. Aquí los detalles.

