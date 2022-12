¿Por qué Giselle Blondet no aparece en la campaña de navidad de Telemundo? La ausencia de la conductora de La mesa caliente en la campaña navideña de la cadena hispana no pasó desapercibida en redes. Giselle explicó lo sucedido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Giselle Blondet Giselle Blondet; Campaña navideña Telemundo 2022 | Credit: Mezcalent; Telemundo Con la Navidad a la vuelta de la esquina, Telemundo presentó este martes su campaña navideña 2022. Como cada año, la cadena hispana reunió a los talentos más emblemáticos de sus shows para desear unas "felices fiestas" a sus televidentes y agradecerles su sintonía. Desde Adamari López hasta Myrka Dellanos, pasando por Lourdes Stephen, Héctor Sandarti, Jimena Gállego, Carlos Adyan… Conductores de todos los programas de Telemundo se dejaron ver vestidos de gala compartiendo momentos felices en esta emotiva pieza audiovisual. "En esta época maravillosa les damos las gracias por permitirnos entrar en sus hogares con historias que nos alegran, nos entretienen y nos acompañan en todo momento. Que nuestra risa, nuestra energía positiva, nuestra luz brillen hoy y siempre para que juntos sigamos abriendo caminos", fue el mensaje que compartieron los talentos de la cadena. Tras ver el video, muchos televidentes no tardaron en percatarse de una importante ausencia que no pasó desapercibida: la de Giselle Blondet, quien se unió a Telemundo a principios de año como una de las conductoras del programa de entretenimiento La mesa caliente. Mientras que sus compañeras en el show, Myrka Dellanos, Verónica Bastos y Alix Aspe, sí aparecen en la campaña, Giselle no tiene ningún tipo de participación en la misma. Giselle Blondet Giselle Blondet | Credit: Mezcalent "¿Dónde está Giselle?", "Y Giselle, ¿ya la sacaron?", fueron algunos de los mensajes que se vertieron en las redes sociales sobre la llamativa ausencia de la presentadora. Pero, ¿por qué Giselle no aparece en la campaña navideña? Su ausencia tiene una explicación. Giselle Blondet Giselle Blondet | Credit: MEZCALENT La conductora se encargó de despejar la incógnita a través de su perfil de Instagram. "Estaba enferma y no pude ir", explicó la también actriz en redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras una pausa debido la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, Giselle y sus compañeras estarán de regreso este miércoles en vivo a las 3 p. m., hora del Este, en la pantalla de Telemundo con La mesa caliente, show que no ha dejado indiferente a nadie desde su estreno. "¡Comienza otra vez La mesa caliente!", anunciaron al unísono sus presentadoras este martes a través de las redes sociales. "Y venimos recargadas", agregó Bastos.

