¿Por qué Francisca no estuvo este jueves en El gordo y la flaca promocionando con sus compañeras 'Los monólogos de la vagina'? Su compañera Celinés Toribio no tardó en despejar la incógnita. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Clarissa Molina, Lili Estefan, Celinés Toribio y Raúl de Molina; Francisca | Credit: Instagram; Mezcalent Llegó el gran día para Clarissa Molina y Francisca, dos de los rostros más queridos de la pequeña pantalla. Las carismáticas conductoras de Univision se presentarán este fin de semana en compañía de Celinés Toribio en el teatro en Miami con 'Los monólogos de la vagina', una exitosa comedia que se ha producido en infinidad de ocasiones en diferentes países y por la que han pasado actrices de la talla de Kate del Castillo o Itatí Cantoral. "Qué honor formar parte de la nueva temporada de 'Monólogos de la vagina', una obra tan exitosa e importante en la que han participado grandes estrellas. Reconectar con mi primer amor 'el teatro' y hacerlo de la mano de las espectaculares Celinés Toribio y Clarissa Molina lo hace aún más especial. Será una experiencia enriquecedora, para madurar, aprender y seguir creciendo", compartía emocionada meses atrás Francisca . Clarissa y Celinés estuvieron este jueves promocionando el inminente estreno de la obra en el programa El gordo y la flaca (Univision) que conducen Lili Estefan y Raúl de Molina. "Es este viernes, ya mañana, sábado y domingo aquí en la ciudad de Miami, el Teatro 8, 'Los monólogos de la vagina', es una obra que es para educar, concientizar a las mujeres [...]", contó Celinés. El gordo y la flaca Clarissa Molina, Lili Estefan, Celinés Toribio y Raúl de Molina este jueves en El gordo y la flaca (Univision) | Credit: Instagram Celiné Toribio "Falta 1, son 3, ¿no?", preguntó el conductor del show ante la ausencia de Francisca. Clarissa Molina Clarissa Molina y Celinés Toribio este jueves en El gordo y la flaca (Univision) | Credit: Instagram Celiné Toribio ¿Por qué la conductora dominicana no estuvo presente este jueves en El gordo y la flaca? Su compañera Celinés no tardó en despejar la incógnita. "Somos 3 dominicanas, falta Francisca que su bebé está medio malito y ella buena madre al final dijo 'espérenme, las veo en los ensayos'", explicó Celinés. Francisca Francisca | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los buenos deseos de Raúl para el primogénito de Francisca no se hicieron esperar. "Ay mira, que se mejore lo antes posible", expresó de Molina.

