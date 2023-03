¿Por qué este miércoles no salió al aire En casa con Telemundo? Sin previo aviso, el show que conducen Aleyda Ortiz, Carlos Adyan y Andrea Meza no salió al aire este miércoles, lo que generó gran incertidumbre entre los televidentes del programa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En casa con Telemundo Aleyda Ortiz, Carlos Adyan y Andrea Meza, conductores de En casa con Telemundo | Credit: Instagram En casa con Telemundo inició una nueva etapa el pasado mes de febrero tras la salida de Ana Jurka, quien hasta ahora había sido la conductora principal del show junto con Carlos Adyan. Desde entonces, el joven presentador puertorriqueño conduce el programa de las tardes de la cadena hispana en compañía de la también copresentadora de Hoy Día (Telemundo), Andrea Meza, y el extalento de Univision, Aleyda Ortiz. "Todos nos conocemos y nos llevamos bien genuinamente", expresaba la ganadora de la octava temporada del reality show Nuestra Belleza Latina semanas atrás desde su perfil de Instagram, donde supera el medio millón de seguidores. "Es una gran bendición porque no siempre pasa así en la televisión. Así que de verdad yo me siento bien bendecida, bien agradecida". Aleyda Ortiz, Carlos Adyan y Andrea Meza, conductores de En casa con Telemundo Aleyda Ortiz, Carlos Adyan y Andrea Meza, conductores de En casa con Telemundo | Credit: Instagram Este miércoles, los televidentes que sintonizaron Telemundo en punto de las 2 p. m., hora del Este, para ver el show que presentan Adyan, Meza y Ortiz se llevaron una sorpresa al percatarse de que en lugar de En casa con Telemundo se estaba emitiendo la telenovela Juego de mentiras. Un inesperado movimiento de última hora que generó gran incertidumbre en los televidentes, como se pudo apreciar a través de los diferentes comentarios que se vertieron en las redes sociales. "¿Qué pasó con el show que hoy no lo transmitieron?", se preguntó un televidente. Andrea Meza Andrea Meza y Aleyda Ortiz, conductoras de En casa con Telemundo | Credit: Instagram "¿Por qué no salió el programa hoy?", escribió otra persona. "Espero que no lo cancelen", se puede leer en otro de los comentarios. En casa con Telemundo Aleyda Ortiz, Carlos Adyan y Andrea Meza, conductores de En casa con Telemundo | Credit: Instagram No. "El show diario que une a familias con entretenimiento, buenas noticias y los mejores tips de salud, cocina y bienestar" no ha sido cancelado. Entonces, ¿cuándo volverá a emitirse? Carlos Adyan Carlos Adyan, conductor de En casa con Telemundo | Credit: Instagram Carlos Adyan Aunque no hubo ninguna explicación en las redes sociales por parte de los conductores o la producción del show acerca de por qué el programa no había salido al aire este miércoles, Carlos Adyan, quien se encuentra de vacaciones en Turquía, informó desde sus historias de Instagram para tranquilidad de muchos que hoy jueves el show "vuelve en horario regular". "Muchos me han escrito por el programa, mañana En casa con Telemundo vuelve en horario regular", confirmó el conductor, quien supera el millón de seguidores en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Por qué no salió al aire? People en Español se puso en contacto con Telemundo para conocer el motivo detrás de esta decisión, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no habíamos obtenido respuesta. En casa con Telemundo se transmite a las 2 p. m., hora del Este, por Telemundo.

