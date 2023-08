¿Por qué casi no dejan entrar a Carlos Calderón a Telemundo? El carismático presentador mexicano reveló la simpática anécdota este jueves a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Calderón Carlos Calderón | Credit: Instagram Carlos Calderón (x2) Carlos Calderón regresó esta semana a la televisión de la mano de Telemundo. Desde el lunes, el carismático presentador mexicano ha estado conduciendo junto a Daniel Arenas, Penélope Menchaca, Andrea Meza y compañía el programa matutino Hoy Día. El carisma y la energía positiva que derrocha cada mañana el extalento de Univision han conquistado por completo a los televidentes del espacio mañanero de Telemundo. Así lo prueban los cientos de comentarios que se pueden leer en las publicaciones del show en Instagram. "Por favor, que se quede Carlos Calderón. Ahora vale la pena ver el programa", comentó una televidente de Hoy Día. "Ojalá lo dejaran fijo", escribió otra persona. Carlos Calderón Carlos Calderón en Hoy Día | Credit: Instagram Carlos Calderón Tras muchos años trabajando para la cadena de la competencia, Univision, las anécdotas, como era de esperarse, no han faltado en esta primera semana del conductor en Telemundo. Carlos Calderón Carlos Calderón en Hoy Día | Credit: Instagram Carlos Calderón Y es que Calderón se ha encontrado con algunos 'contratiempos' por ser 'nuevo' en la compañía, algunos muy simpáticos como, por ejemplo, el que vivió el jueves a su llegada a las instalaciones de Telemundo Center en Miami, donde se produce el show. El presentador quiso compartir la divertida anécdota con sus seguidores a través de las redes sociales. Carlos Calderón Carlos Calderón a su llegada a Telemundo | Credit: Instagram Carlos Calderón "Hoy casi no me dejan entrar", reveló el presentador. "Es que cada que ponen a alguien de seguridad nuevo, bueno nuevo para mí obviamente, me pregunta que quién soy…". Mira el simpático video SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anécdotas aparte, lo cierto es que Calderón se ha adaptado muy bien a su nueva casa, Telemundo, y ha formado un equipo de trabajo muy armonioso con sus compañeros. Y lo mejor de todo es que hay 'Carlitos' para rato ya que la próxima semana volverá a tomar las riendas de la conducción del show junto a Arenas, Menchaca y compañía. Hoy Día se transmite de 7 a 11 a. m., hora del Este, por Telemundo.

