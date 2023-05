¿Por qué Andrea Meza no ha estado conduciendo Hoy Día? El programa matutino de Telemundo ha tenido estos días como conductora invitada a Paty Navidad, la segunda finalista del exitoso reality show La casa de los famosos 3. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrea Meza Andrea Meza | Credit: Instagram Andrea Meza En el último año, Andrea Meza se ha convertido en una de las presentadoras con más presencia en la pantalla de Telemundo. La exreina de belleza no solo copresenta el programa matutino de la cadena, Hoy Día, sino que además conforma junto a Carlos Adyan y Aleyda Ortiz el trío de conductores de En casa con Telemundo, que se transmite a las 2 p. m., hora del Este. Desde hace algo más de una semana, la presentadora mexicana ha estado alejada de ambos espacios televisivos, pero no por nada malo. Todo lo contrario. Andrea Meza Andrea Meza | Credit: Instagram Andrea Meza Andrea se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en compañía de su novio, el influencer Ryan Proctor, con quien vive su propio cuento de hadas. La feliz pareja eligió como destino turístico las Islas Vírgenes Británicas, ubicadas en el mar Caribe, para desconectar de la rutina y seguir construyendo memorias juntos. Andrea Meza Andrea Meza y su novio | Credit: Instagram Andrea Meza La presentadora ha compartido a través de las redes sociales diferentes imágenes en las que aparece junto a su novio disfrutando de unos días de sol y playa en este paradisiaco lugar. Andrea Meza Andrea Meza y su novio | Credit: Instagram Andrea Meza "2 años con este guapo. Te amo mucho", escribía junto a un carrusel de imágenes que compartió en Instagram en las que posa en traje de baño en compañía del amor de su vida. Andrea Meza Andrea Meza y su novio | Credit: Instagram Andrea Meza Paty Navidad en Hoy Día Sin Andrea, el programa matutino de Telemundo que produce Dio Lluberes ha recibido como conductora invitada a la actriz mexicana y exparticipante de La casa de los famosos 3 Paty Navidad, quien ha asumido esta nueva aventura profesional con mucha alegría. Paty Navidad Paty Navidad en Hoy Día | Credit: Instagram Hoy Día SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me siento muy contenta, además es un equipo lindísimo que me trata muy bien, hay bonita energía, se siente, ¿verdad? Me reciben con cafecito caliente, con una sonrisa, con abrazos, apapachos, entonces yo feliz de la vida", expresaba este martes Paty en las redes. Hoy Día se transmite a las 7 a. m., hora del Este, por Telemundo.

