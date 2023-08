¿Por qué Aleyda Ortiz ya no estará conduciendo En casa con Telemundo? La conductora puertorriqueña no se deja ver desde mediados de julio en la pantalla de Telemundo. Y no son buenas noticias. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz en En casa con Telemundo | Credit: Instagram Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz anunció en febrero de 2022 el fin de su etapa en Univision. "Me voy llena de agradecimiento y lista para mi próxima etapa profesional", dijo entonces. Unos meses más tarde, la que fuera ganadora de la octava temporada de Nuestra Belleza Latina daba el salto a Telemundo. Aunque en un inicio llegó como conductora invitada, la presentadora puertorriqueña no tardó en encontrar su hueco en el programa En casa con Telemundo, convirtiéndose junto a Carlos Adyan y Andrea Meza en una de las conductoras del show. "Yo estoy fija aquí por lo pronto. Yo me lo voy a gozar, me lo voy a disfrutar y voy a dar lo mejor de mí hasta que Dios quiera", aseveraba en febrero de este año. Desde hace aproximadamente un mes, sin embargo, Aleyda se ha mantenido alejada de la pantalla de Telemundo. Todo hacía pensar que se reincorporaría a su puesto de trabajo una vez que concluyeran sus vacaciones por Europa, pero no ha sido así. Su ausencia no ha pasado desapercibida en las redes. "¿Cuándo regresa Aleyda?" o "¿En dónde está Aleyda?", son algunos de los comentarios que más se han repetido en las publicaciones de Instagram de En casa con Telemundo. No ha habido respuesta. Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz en En casa con Telemundo | Credit: Instagram Aleyda Ortiz Tampoco Aleyda ha querido pronunciarse al respecto a pesar de los incontables mensajes que recibe a diario. "¿Por qué no te hemos visto en el programa? Te han preguntado y evades la pregunta", le escribía días atrás sin éxito una de sus seguidoras. Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz en En casa con Telemundo | Credit: Instagram Aleyda Ortiz Pero, ¿qué está pasando con Aleyda? Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz en En casa con Telemundo | Credit: Instagram Aleyda Ortiz ¿Por qué ya no está apareciendo en En casa con Telemundo? Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz en En casa con Telemundo | Credit: Instagram Aleyda Ortiz ¿Cuál es el motivo de su ausencia? Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz con Carlos Adyan y Andrea Meza en En casa con Telemundo | Credit: Instagram Aleyda Ortiz La página Las Top News arrojó este lunes luz sobre el asunto. Según explicó la periodista Mandy Fridmann y pudo confirmar People en Español la exreina de belleza "no llegó a un acuerdo" con la compañía a la hora de negociar su contrato, y "decidió no aceptar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Motivo por el que ya no la veremos más amenizando las tardes de Telemundo. People en Español se puso en contacto desde la semana pasada tanto con Aleyda como con la cadena, pero no han querido hacer ninguna declaración al respecto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Por qué Aleyda Ortiz ya no estará conduciendo En casa con Telemundo?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.