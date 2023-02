¿Por qué Adamari López no está saliendo estos días en Hoy Día? La conductora lleva varios días sin dejarse ver en el show matutino de Telemundo, por lo que muchos televidentes se preguntan dónde está. Este es el motivo de su ausencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Conductores de Hoy Día; Adamari López | Credit: Instagram Hoy Día; Instagram Bendito Closet Hoy Día ha cambiado de formato y de conductores en varias ocasiones durante los últimos años para adaptarse a las exigencias de la audiencia. Adamari López ha sido la única que ha resistido a los cambios. La que fuera actriz de exitosas telenovelas como Amigas y rivales, Gata salvaje o Bajo las riendas del amor conduce actualmente el programa matutino de Telemundo junto a Penélope Menchaca, Andrea Meza, Chiky Bombom y Daniel Arenas, quienes se unieron a la nueva etapa del show. "Las compañeras nuevas son superlindas", compartía la carismática presentadora de 51 años semanas atrás. "Yo no conocía a Penélope, me encanta, es una señora superlinda y además cuando entró al show yo que no la conocía no sabía que había pasado un momento superdifícil en su vida personal y muy vulnerable y con todo y eso ella trata de mantenerse muy fuerte. Una persona muy linda, muy noble, muy cooperadora, muy profesional, dulce. De esas que a nosotros nos gustan que no busca problemas y es de las que busca crear una armonía dentro del equipo". "[Chiky] es muy linda, es muy disciplinada, le gusta mucho leerse todo lo que le toca en el día, se pone a veces supernerviosa, si se equivoca se preocupa un montón, pero está superbien y creo que es una oportunidad superlinda para ella, que está criando a su hijo… Y Andrea que es una reina, preciosa, guapísima, también superdisciplinada, superpreparada…". Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Bendito Closet La conductora puertorriqueña es uno de los rostros más populares y queridos no solo de las mañanas de Telemundo, sino de la televisión hispana en general, por eso cada vez que deja de aparecer en el programa su ausencia no pasa desapercibida, como ha ocurrido esta semana, que Adamari no ha estado conduciendo junto a sus compañeros el show, a excepción del lunes. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Bendito Closet "¿Y Adamari dónde está?", "¿Y Adamari está de vacaciones? Yo solo veo el show por ella" o "¿Y Adamari? Sin ella el show no es show", han sido algunos de los incontables comentarios que se han vertido durante estos días en las publicaciones de Instagram de Hoy Día. ¿Por qué Adamari no ha estado apareciendo desde el martes en Hoy Día? Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Bendito Closet Su ausencia tiene una explicación muy sencilla. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Bendito Closet La conductora "tiene días libres", según pudo confirmar People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entonces, ¿cuándo regresa a Hoy Día? Adamari "estará de regreso el lunes" en su programa para seguir llevando alegría y felicidad a los hogares hispanos que deciden sintonizar cada mañana Telemundo para iniciar su día.

