Policía en Brasil investiga el caso de Dania Méndez en Big Brother Brasil Lo sucedido con la concursante de La casa de los famosos (Telemundo) durante su estadía en Big Brother Brasil y que terminó con la expulsión de dos participantes por comportamientos inapropiados con la influencer se encuentra en manos de la Policía Civil de Río de Janeiro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dania Méndez Dania Méndez, concursante de La casa de los famosos | Credit: BBB Tras su breve estadía en Big Brother Brasil Dania Méndez se reincorporó este domingo a La casa de los famosos (Telemundo). "La verdad para mí fue algo muy fuerte, inesperado", comentó sobre el suceso en el que se vio involucrada y que terminó con la expulsión de dos concursantes de la versión brasileña del formato. "Pero bueno respetando las leyes de allá y también agradeciendo cómo cuidan a la mujer y cómo cuidan todo y respetando. La verdad para mí fue bien complicado porque de algo quizá que estaba en diversión se volvió algo de una manera u otra no esperado y pues de una manera u otra con sentimientos muy, o sea feliz, luego triste, altibajos, pero pues bueno procesando y echándole ganas y aprendiendo de cada situación". Aunque Telemundo pareció dar carpetazo al asunto en la gala de este domingo, en Brasil el presunto caso de importunación sexual contra la influencer mexicana sigue su curso. Dania Dania Méndez en Big Brother Brasil | Credit: Instagram BBB/ Instagram Dania Méndez El suceso se encuentra actualmente en manos de la Policía Civil de Río de Janeiro, quien abrió el pasado jueves una investigación para, valga la redundancia, investigar lo ocurrido. Según informó CNN Brasil, la Policía espera escuchar esta semana los testimonios de las dos personas que sobrepasaron los límites y tuvieron comportamientos inapropiados con Dania: el cantante MC Guimê y el luchador Cara de Sapato. La delegada Viviane Costa dijo a CNN que envió una carta a TV Globo, la cadena brasileña responsable de Big Brother Brasil, pidiendo las imágenes completas sin cortes de todo lo que se grabó durante la fiesta del pasado miércoles en la que sucedieron los hechos. "Agentes locales analizarán las grabaciones para entender el contexto de las supuestas prácticas delictivas de los dos investigados", informó CNN. "Después de analizar las imágenes y los testimonios, la delegada decidirá los pasos a seguir". Dania no estaría obligada a declarar En una entrevista concedida a CNN, la presidenta de OAB Mulher RJ, la entidad máxima de representación de los abogados brasileños, Flávia Pinto Ribeiro, declaró que las acciones protagonizadas por MC Guimê y Cara de Sapato "son actitudes claras y nítidas del delito de importunación sexual" y subrayó que la víctima no estaría obligada a declarar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Las imágenes hablan por sí solas. El cambio de ley es importante porque antes era una acción privada en la que dependía de la víctima presentar una denuncia. Y hoy la importunación es un delito de acción penal pública incondicional, es decir, el Ministerio Público es el titular de esa acción. La víctima no necesita ser oída", explicó.

