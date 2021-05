Pitbull cantará en Miss Universo Con el fin de amenizar musicalmente la ceremonia de Miss Universo, Pitbull subirá al escenario para ofrecer una presentación con muchas sorpresas. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A causa de la pandemia, el concurso de Miss Universo fue cancelado el 2020 y por ello, Zozibini Tunzi, la ganadora de 2019 y representante de Sudáfrica, conservó la corona por un año más. Para compensar la ausencia del evento, en esta ocasión se pretende que el certamen de belleza más importante del mundo luzca por todo lo alto. Así, Pitbull ha sido el elegido para amenizar musicalmente la ceremonia número 69. "¡Es muy emocionante traer a Mr. Worldwide a Miss Universo y mostrar realmente lo mejor de Miami al mundo!", han mencionado los organizadores. Armando Christian Pérez, nombre real del cantante estadounidense de origen cubano, cuenta con una sólida carrera profesional que incluye galardones como el Grammy, Latin Grammy, Billboard, American Music, MTV Videos Music y Premios Juventud, entre muchos otros. Además, se ha destacado por su trabajo filantrópico y sus logros empresariales que incluyen la estación radio Pitbull's Globalization, en Sirius XM Radio, y la propiedad del equipo NASCAR Trackhouse. Pitbull Credit: Cortesía Mr.305/ Felipe Cuevas SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como era de esperarse por la situación actual de la pandemia, se han tomado extremas medidas sanitarias para proteger a las concursantes y todos los involucrados, incluyendo a Pitbull, de un posible contagio. Según encuestas extraoficiales realizadas por diversos medios, algunas representantes de Latinoamérica se han posicionado entre las favoritas de la contienda, por lo que se rumora que la corona podría quedar entre alguna de ellas. Todavía falta un poco para conocer a la joven que obtendrá la corona. Miss Universo se llevará a cabo el domingo 16 de mayo en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, en Florida. La gala, que inicia a las 8/7c para Estados Unidos, será transmitida por Telemundo.

