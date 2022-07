Pinkafé la opción que está impulsando el emprendimiento de la migrantes latinas en Estados Unidos Caro y Naty Trejos son dos hermanas que han unido su talento y experiencia como migrantes y emprendedoras latinas en Estados Unidos para ayudar a otras mujeres. Conoce su historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien se conocen muchas historias de éxito por parte de mujeres que viajan a Estados Unidos con el fin de tener una vida mejor, también existen muchas migrantes que tienen miedo de probar sus talentos para no perder la seguridad que ofrece un trabajo estable, aunque la paga sea pequeña. Ante ello, dos hermanas, Carolina y Natalia Trejos, quienes también probaron suerte en este país tras dejar su natal Colombia y, posteriormente, Ecuador, ahora plasman su propia experiencia para ayudar a otras féminas a cumplir sus sueños. Así, crearon Pinkafé un proyecto que comenzó hace diez años, primero como blog, luego como podcast y ahora es un programa de televisión que estrena su cuarta temporada. "El objetivo principal del programa era que a partir de mostrar nuestro propio viaje, pudiéramos inspirar a otras mujeres para que digan 'ok, quiero hacer algo nuevo'; 'quiero salirme de este trabajo'; 'no quiero hacer lo mismo'. Sacar esa esencia, efervescencia, que tenemos como latinas para dar el salto. Una inmigrante ya es una emprendedora. Está creando algo nuevo", mencionó Caro a People en Español. "Queremos compartir y motivar". "Con nuestra historia lo que queremos mostrar es que si eres inmigrante, crossover, que hablas inglés con acento lo puedes lograr en Estados Unidos. Estamos encaminadas a seguir dando estos mensajes de perseverancia, positivismo, de 'tú puedes'. Si nosotros pudimos y no nacimos aquí, ustedes pueden", mencionó Naty. Si tu sueño es estar en los medios, ser una ejecutiva lo puedes lograr, pero tienes que hacer el trabajo". Las hermanas lograron sincronizar su carreras en los medios de comunicación, así como sus personalidades y formas de trabajo, para realizar este proyecto; al tiempo de aprender lo que era el emprendimiento y todo lo que representa construir un negocio, con clientes, relaciones públicas, clientes, comunidad, etc. "El mayor reto fue entender que éramos unas emprendedoras", advierte Naty. Carolina y Natalia Trejos Credit: Epic Lights SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo más importante que hemos logrado con Pinkafé es poder trabajar siendo hermanas. Trabajar en familia siempre es un mito que hay afuera en el mundo de que no se puede, que es imposible, las peleas entre hermanos", agregó. "Para nosotras ha sido toda jornada de aprendizaje y nos tocó reencontramos, reconocernos. Nos habíamos separado para desarrollarnos en nuestras respectivas carreras". "Trabajar siendo hermanas es el logro más hermoso, lindo y más gratificante. También el poder construir esa comunidad y conocer tantas mujeres que están con esas ganas y hambre de querer hacer un proyecto, pero de repente dicen 'no tengo el tiempo', 'no tengo el apoyo', 'no sé con quién empezar'. Al trabajar como hermanas, dijimos 'cualquier persona, tu amiga, hermana, mamá, prima, puede ser el apoyo para emprender algo nuevo'", enfatizó Caro. "Al juntar nuestras diferentes facetas fue cuando dijimos 'aquí hay algo donde podemos juntar y emprender algo nuevo. Verificamos cuáles son las destrezas de cada una y, una vez que lo haces, uno puede emprender cualquier cosa". Ambas coinciden que su madre, María Zulma Ospina, ha sido gran inspiración para desarrollarse profesionalmente y empresarialmente; la cual, si bien se graduó en Diseño de modas, también le ha gustado trabajar de manera independiente. Además, ha sido la encargada de tomar las riendas para mudarse a otros países en busca de mejores oportunidades de vida. De hecho la palabra de Pinkafé surgió por sus enseñanzas pink que significa rosa, mujer, y café, conversación, ya que es su natal Colombia toda conversación se realiza con esta famosa bebida. "No tengan miedo de dejar un trabajo para empezar su negocio propio", Caro Trejos Carolina y Natalia Trejos Credit: Epic Lights "Nuestra madre es una visionaria. Ella es de las que no acepta un no, de 'todo se puede'; 'tienes alas'; 'ustedes son grandes'", reveló Naty. "Siempre ha tenido esa cosa de crear una comunidad en su entorno y siempre ha sido negociante". "Mi mamá nos ha mostrado la palabra riesgo", agregó Caro. "Empezar de nuevo y tomar riesgos en la vida es lo máximo que nos ha enseñado mi madre y es la esencia de Pinkafé; por eso ahora le decidimos a nuestras amigas que no tengan miedo de dejar un trabajo para empezar su negocio propio, que tomen el riesgo, que salgan adelante". Para al actual temporada, las presentadoras continúan la labor de "enseñarle a la gente como ser un emprendedor. Pero siempre con el propósito de inspirar una acción" que los lleve a cumplir sus objetivos. Así, tendrán nuevas secciones como la titulada "Construye tu negocio 101" y "mucha variedad en cuando a invitados". Por lo tanto, la pinkafesas, como se hacen llamar sus seguidoras, tendrán "tips muy estratégicos de cada persona" y "los secretos que están usando en sus respectivas empresas". "Más mujeres afuera se pueden empoderar", Naty Trejos Carolina y Natalia Trejos Credit: Epic Lights "Es un show divertido, entretenido e informativo. No es aburrido. Le metemos sazón, somos hermanas, vecinas, le ponemos corazón. Queremos que las chicas se empoderen, pero que se diviertan en el proceso", expresó Caro. "Queremos trasmitir que todo este trabajo se puede hacer con amor y con diversión. Aprender con diversión". "Queremos llevar a Pinkafé ser internacional y mundial. Creo que el mundo entero necesita programas como este y que más mujeres afuera se pueden empoderar", concluyo Naty. "Llevar nuestro mensaje a muchas personas. Que todo el mundo pueda entender que todo es posible", cerró Caro. Los capítulos de Pinkafé se transmite cada jueves por LATV; también se puede acceder a los capítulos anteriores a través del link https://latv.com/series/pinkafe.

