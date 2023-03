Piden disculpas a Dania Méndez y a su familia por lo sucedido en Big Brother Brasil La participación de la concursante de La casa de los famosos (Telemundo) en la edición brasileña del formato no ha estado exenta de polémica y apenas lleva 1 día de intercambio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dania Dania Méndez, concursante de La casa de los famosos (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO Dania Méndez apenas lleva 24 horas en Big Brother Brasil fruto del intercambio internacional que se dio entre La casa de los famosos (Telemundo) y la edición brasileña del formato, pero su participación está dando mucho de qué hablar y la polémica ya está servida. La influencer mexicana tuvo anoche su primera fiesta en su nueva casa en la que se le pudo ver disfrutando entre copa y copa de alcohol junto a sus nuevos compañeros. A través del canal 24 horas los fanáticos del exitoso reality show pudieron ser testigos del acercamiento que hubo entre la joven y uno de los concursantes de Big Brother Brasil, 'Sapatito'. Dania Dania y 'Sapatito' en Big Brother Brasil | Credit: Instagram/ Big Brother Brasil Un acercamiento que no estuvo exento de críticas en las redes sociales debido a que el luchador de UFC no solo le robó al parecer un beso, sino que tuvo comportamientos y actitudes que muchos tildaron de "inapropiadas" frente a una Dania que estaba "supertomada". Tras percatarse de lo sucedido, desde el perfil de Instagram oficial de 'Sapatito' su equipo salió esta mañana a ofrecer una disculpa tanto a Dania como a su familia. "Sabemos que ciertas actitudes no pueden suceder ni siquiera en broma. Por lo tanto, nuestras más sinceras disculpas a Dania y a su familia por los acontecimientos", reza el comunicado. "Cuando salga y vea estás imágenes Sapato necesitará comprender lo que pasó, revisar conductas, disculparse y aprender que hay límites que no se pueden sobrepasar". Hasta el momento de la publicación de esta nota ni Telemundo ni el entorno de Dania se habían pronunciado al respecto. People en Español trató de obtener sin éxito una respuesta por parte de la cadena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dania Méndez es una de las concursantes más populares de la actual edición de La casa de los famosos, que Telemundo transmite de lunes a viernes a las 7 p. m., hora del Este, con una edición especial los domingos. Dania Méndez Dania Méndez, concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: TELEMUNDO La influencer se encuentra, sin embargo, desde este miércoles en Brasil participando durante unos días en la edición brasileña del formato. "Feliz, muy contenta, me recibieron muy bien. Estoy conociendo a uno por uno poco a poco, pero el recibimiento que tengo ahora, el cariño, de verdad se siente muy bonito este recibimiento. Estoy feliz. Nunca me lo esperé. Sigo en shock", expresaba al conectarse anoche en vivo desde la gala con La casa de los famosos, horas antes de que comenzara la polémica fiesta.

