Periodista de Despierta América se arma de valor y revela en directo la depresión que padece De forma espontánea y valiente, la colaboradora del programa matinal, Elyangélica González, compartió con sus compañeros el duro momento que atraviesa. "Uno se mira en el espejo y no se reconoce". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con motivo del estreno del nuevo episodio de Red Table Talk donde Gloria, Lily y Emily Estefan abordan el tema de la depresión, una de las periodistas del programa Despierta América sorprendió con su emotivo testimonio mientras varios compañeros comentaban dicho capítulo. Valiente, sincera y visiblemente emocionada, Elyangélica González compartió con lágrimas en los ojos cuál ha sido su experiencia al respecto y cómo lo está viviendo en primera persona. "Yo te confieso Carlos que estoy en este momento pasando por algo similar, en el sentido de que uno siente que tiene como bajones y se mira en el espejo y no se reconoce. La gente alrededor te dice cosas lindas pero tú no logras verlas", explicó a sus colegas y al público. Un gesto de gran coraje que seguro sirve de ayuda e inspiración a muchas personas que, por vergüenza, miedo o desconocimiento lo mantienen oculto provocando un gran daño personal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy asistiendo en este momento a un sicólogo por esa misma razón, escuchar a Lili y a Gloria decir eso nos hace un poco pisar tierra y saber y decir que todos hemos pasado por eso, que todos somos vulnerables", prosiguió la periodista venezolana. Tanto Tony Dandrades, como Carlos Calderón y Jomary Goyso, sus compañeros, quisieron transmitirle todo el amor y la fuerza del mundo, además del respeto por haberlo hecho público. "Eres una mujer de admirar, cuando te veo a ti en la televisión digo gracias a que hay gente como tú... abrazo tu fuerza, sin ti nada es igual porque eres muy importante para nuestra comunidad", le expresó emocionado el conductor español. Gracias por abrir tu corazón, compañera, no estás sola en esto.

