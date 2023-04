"Es algo inédito": Periodista y amigo de Paty Navidad destapa lo que sucederá en La casa de los famosos la próxima semana "En Telemundo me van a odiar para siempre y no les va a parecer agradable lo que voy a spoilear", dijo antes de soltar la bomba. "Es algo inédito, yo no lo había escuchado nunca". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La casa de los famosos Héctor Sandarti y Jimena Gállego, conductores de La casa de los famosos; Paty Navidad | Credit: Instagram Héctor Sandarti; Telemundo Quedan menos de dos semanas para que finalice la tercera edición de La casa de los famosos, pero las sorpresas no cesan en el exitoso reality show de Telemundo, cuya cuarta temporada ya fue confirmada. Su conductor, Héctor Sandarti, comunicó este miércoles durante la gala a los concursantes que la próxima semana no estarán solos dentro de la casa más famosa de la televisión hispana. "Quiero decirles algo muy importante y es que hoy más que nunca es importante que ganen la prueba semanal, no solo porque es la última, también porque no estarán solos. La próxima semana en esa casa va a haber más gente con la que tendrán que compartir la comida, así que van a necesitar el total del presupuesto", informó el presentador de origen guatemalteco. "Van a necesitar el 100% del presupuesto porque la próxima semana no van a estar solos, van a tener invitados en la casa, más personas con ustedes con quien tienen que compartir su comida". La casa de los famosos Héctor Sandarti y Jimena Gállego, conductores de La casa de los famosos | Credit: Instagram Héctor Sandarti Sandarti no dio más detalles sobre este sorpresivo anuncio que dejó muy intrigados a los concursantes. Quien sí lo hizo fue el periodista mexicano Luis Magaña, quien al parecer conoce de primera mano todos los detalles de esta dinámica que se vivirá la próxima semana en La casa de los famosos ya que, según contó, fue contactado por la producción del programa para participar en ella debido al vínculo tan cercano que lo une a una de las concursantes, Paty Navidad. Paty Navidad Paty Navidad, concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: TELEMUNDO "Sé que a partir de este momento en Telemundo me van a odiar para siempre y no les va a parecer agradable lo que voy a spoilear, pero si no lo hago yo lo va a hacer alguien más", comenzó compartiendo Magaña en el programa De historia en historia (YouTube). El periodista anunció que "la próxima semana van a entrar seis extraños a la casa, seis extraños para los habitantes no, seis extraños para el público, pero son seis personas de afectos cercanos a los seis integrantes que quedan viviendo ahí, es decir, pueden ser familiares, amigos muy cercanos o incluso parejas. Es algo inédito, yo no lo había escuchado nunca, por eso me parece tan importante y tan agradable para contárselo a la gente". "Van a entrar varias personas a apoyar a sus seres queridos por unos días, van a vivir con ellos allá adentro y después de eso ya nos saltamos a la final", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Univision no le dio permiso Magaña explicó que no pudo aceptar la invitación ya que desde Univision no se lo permitieron. "No me dieron permiso en Univision de hacerlo, pero Paty Navidad, que es amiga cercana, me puso en la lista de las personas que le gustaría que estuvieran cerca de ella si hubiera necesidad en algún momento, entonces me llamaron para entrar, pero como es Telemundo y yo trabajo para Univision no me dieron permiso"

