Se cancela Pequeños Gigantes por el coronavirus Univision dio a conocer que el programa de Pequeños Gigantes quedaba cancelado debido al coronavirus By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN El mundo entero se ha visto sacudido por la pandemia del coronavirus. Hasta el día de hoy más de tres millones de personas en Estados Unidos han perdido sus empleos. Y las televisoras como Telemundo, Univision también se han visto afectadas, pues la pandemia las ha orillado a cancelar diversas producciones como Pequeños Gigantes USA. “[Se] trasmitirá el show final de esta temporada el domingo, 5 de abril. Teniendo como principal prioridad la seguridad de empleados, participantes, comunidad y socios, la producción se cancela como medida de precaución ante la crisis global coronavirus COVID-19”. Conducido por Galilea Montijo y con Biby Gaytán, María León, Ariel Miramontes “Albertano” y Juanpa Zurita en el jurado estelar, los dos últimos programas pregrabados continuarán ofreciendo segmentos con niños carismáticos, duelos de baile y canto, historias que empoderan y mucho más. Los dos últimos shows de “Pequeños Gigantes” se trasmitirán el domingo, 29 de marzo y el 5 de abril a las 8 p.m. Este/Pacífico (7 p.m. Centro) por Univision. La popular competencia volverá más adelante. Por suerte, “Sal y Pimienta”, presentado por Jomari Goyso y Lourdes Stephen, continuará ofreciendo a los televidentes lo mejor de la farándula, noticias de último minuto sobre el mundo del entretenimiento, entrevistas exclusivas y conversaciones divertidas todos los domingos en la noche por Univision. Telemundo por su parte también suspendió las grabaciones de la telenovela 100 días para enamorarnos, protagonizada por Erick Elías. Según información de la cadena, la telenovela sí se transmitirá en un futuro, pero aún no hay fecha concisa para que los actores y la producción en general regrese a laborar. Advertisement

