Así luce ahora la inolvidable Grecia de Pequeños gigantes ¡a sus 16 años! La carismática niña tenía 6 años cuando participó en el programa de televisión que condujo Galilea Montijo. Hoy tiene 16 y está convertida en una hermosa adolescente. ¡Mira las fotos! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con apenas 6 añitos Grecia Sánchez se robó el corazón del público como capitana del equipo ‘Las Megaestrellas’ dentro del exitoso programa de televisión Pequeños gigantes cuya primera temporada condujo la presentadora mexicana Galilea Montijo en el año 2011. La carismática niña dibujó sonrisas en los rostros de los millones de televidentes que sintonizaban cada domingo Univision para ser testigos de sus divertidas ocurrencias y particulares interpretaciones de famosos, entre ellas la de la conductora Laura Bozzo. A casi una década del final de Pequeños Gigantes, Grecia está convertida en una hermosa adolescente de 16 años que sigue conservando la misma carita que nos cautivó a todos. Image zoom Grecia Sánchez, antes y ahora Mezcalent; Instagram Grecia Sánchez "Creo que el tiempo se pasó muy rápido. No nos dimos ni cuenta. Le digo a mi mamá que de repente tenía 9 e iba en la calle y ya de repente tenía 16 años. No sé, como que todo se me pasó muy rápido", aseguró Grecia en una reciente transmisión en vivo en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ahora adolescente reconoció que en el momento en que sucedió el boom del programa no era muy consciente de todo lo que estaba viviendo debido a su corta edad. "Era algo muy loco porque muchas personas eran fans de nosotros y era de que casi volteaban camionetas a veces de tanto que empujaban", rememoró. Image zoom Grecia Sánchez Instagram Grecia Sánchez Grecia compartió que su abuela tiene dos cuadros gigantes en su casa con fotos de ella junto a todos los artistas que pudo conocer durante el programa, como Eugenio Derbez. "Yo decía Eugenio Derbez el que sale en La Familia P. Luche y ya y después te das cuenta de que actor de Hollywood, de que ¿participé con Eugenio Derbez en un sketch? Yo quedé en shock desde ahí", admitió la adolescente, quien actualmente cursa le enseñanza secundaria. Image zoom Grecia Sánchez Instagram Grecia Sánchez Aunque no descarta seguir actuando puesto que es un medio que le sigue gustando mucho, Grecia también tiene como objetivo estudiar una carrera universitaria. "Yo creo que la actuación es algo que me gusta mucho y si me llaman yo con mucho gusto voy. Es algo que me divierte, que me fascina, pero también me gusta mucho la medicina, entonces me gustaría estudiar eso, aparte de la actuación", aseveró la exestrella infantil.

