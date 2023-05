Pepe Gámez regresa a la actuación junto a una exhabitante de La casa de los famosos A 1 mes de su salida del exitoso reality show de Telemundo, Pepe Gámez retoma su carrera como actor. Mira aquí las primeras imágenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pepe Gámez Pepe Gámez | Credit: Instagram Pepe Gámez (x2) La vida no ha dejado de sonreír a Pepe Gámez desde que hace justo un mes se convirtiera en el tercer finalista de la tercera temporada del exitoso reality show de Telemundo La casa de los famosos. El actor mexicano no ganó el premio, pero sí el cariño del público y una legión de fans que lo apoya incondicionalmente desde entonces. La prueba está en los más de 100 mil votos que le hicieron recientemente ganador de la dinámica Elige a tu Bello 2023 y que le permitirán formar parte de la codiciada lista de Los 50 más bellos de este año de People en Español. "Me encuentro disfrutando de tanto cariño que descubrí después de La casa de los famosos 3. Estoy muy agradecido con todo el cariño del público", expresaba tras conocer la noticia. Pepe, quien concluyó a finales de abril su aventura en la casa más famosa de la televisión de habla hispana, no ha tardado en retomar su carrera en el mundo de la actuación. Pepe Gámez Pepe Gámez | Credit: Instagram Pepe Gámez El actor de exitosas series de Telemundo como Falsa identidad y más recientemente Juego de mentiras regresó este lunes al set de grabación. Pepe Gámez Pepe Gámez | Credit: Instagram Pepe Gámez "Vamos a comenzar a chambear, ya les platicaré qué andamos haciendo. Hoy es el primer día de filmación", anunció a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con casi 800 mil seguidores. Pero las sorpresas no cesan ahí. El histrión compartirá esta nueva aventura profesional con una exhabitante de La casa de los famosos que también es muy querida por el público. Pepe Gámez Pepe Gámez | Credit: Instagram Pepe Gámez Se trata de la actriz mexicana Ivonne Montero, quien ganó la segunda temporada del reality show. "Terminando la primera escena con esta señorita. No estamos en La casa de los famosos… Luego les contamos qué andamos haciendo", dijo Pepe en compañía de Ivonne. Pepe Gámez Pepe Gámez e Ivonne Montero | Credit: Instagram Pepe Gámez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta no es la primera vez que Gámez y Montero comparten set de grabación. Los actores ya trabajaron juntos el año pasado en la serie Amores que engañan. Ambos protagonizaron uno de los episodios unitarios que conforman la primera temporada de esta coproducción de Lifetime, VIP 2000 y Yahayra Films, la cual cuenta historias inspiradas en hechos reales sobre mujeres que salen adelante ante cualquier adversidad que la vida les presente. ¿Qué estarán filmando ahora Pepe e Ivonne? ¡Pronto saldremos de dudas!

