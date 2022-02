Pepe Aguilar revela que tendrá bioserie de su familia Durante mucho tiempo, Pepe Aguilar ha estado trabajando en el proyecto que mostrará la historia de su famosa dinastía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que la dinastía Aguilar inició con el cantante y actor Antonio Aguilar. Gracias a su matrimonio con Flor Silvestre iniciaron una serie de espectáculos donde combinaban el jaripeo con la música, al tiempo, que trajeron una nueva generación de artistas que han seguido con nietos. Por ello, el hijo de esta pareja, Pepe, quiere dar a conocer la historia de esta familia mediante una bioserie para televisión. "Llevó miles de horas invertidas en este proyecto. Es algo que se va a hacer tarde o temprano", dio a conocer Pepe Aguilar al diario mexicano el Universal. "Empezará con mis padres en 1919, cuando nace mi padre [Antonio Aguilar], con una vida paralelamente pasando". De acuerdo con el intérprete de "Por mujeres como tú" reveló mayores detalles de este proyecto. "Será una serie de época y, al mismo tiempo, tendrá flashbacks a este momento que ha sido una repercusión de los actos que mis padres hicieron y la educación que nos pasaron a nosotros [sus hijos], y a nuestros hijos", explicó. pepe-aguilar-familia.jpg SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con el también productor, este trabajo se ha estado negociando desde 2018. "Los mismos cuates [equipo de producción] que hicieron las tres temporadas de la serie de Luis Miguel, antes de que empezaran a ver lo de Luis Miguel, ya estaban hablando conmigo para hacer la bioserie de la familia Aguilar, las tres generaciones", mencionó. Pese a los acercamientos, Pepe Aguilar había dejado un poco de lado este proyecto sobre su dinastía porque ha estado inmerso en otras labores relacionadas con el trabajo musical. "Este año, después de la pandemia, me he dedicado a buscar la recuperación y el crecimiento; a reposicionar mi música en diferentes medios. Hacer un trabajo biográfico visual representaría muchísimo tiempo de mi parte, pero llegará", concluyó.

