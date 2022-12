Penélope Menchaca inició a principios de diciembre una nueva etapa en el terreno profesional como una de las conductoras del renovado programa matutino Hoy día (Telemundo).

La presentadora mexicana, quien condujo durante años el exitoso show 12 corazones para la cadena hispana, estuvo este miércoles como invitada en el pódcast de Giselle Blondet, 'Lo que no se habla', donde habló sobre su regreso a Telemundo. Una aventura profesional que comparte con Adamari López, quien es uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla.

Precisamente por su relación de trabajo con la carismática conductora puertorriqueña, quien solo en Instagram supera los 8 millones de seguidores, no tardó en ser preguntada Menchaca.

Hoy Día Andrea Meza, Adamari López, Chiky Bombom y Penélope Menchaca, conductoras de Hoy Día (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO

"Ahí estás con Adamari [...], pero Adamari es un personaje como tú, o sea son dos mujeres fuertes, dulces pero fuertes y son dos mujeres exitosas, dos mujeres que están acostumbradas a liderar, ¿cómo has logrado manejar eso con Ada? Yo podría contestarlo porque yo conozco a Ada y ya te he ido conociendo a ti, pero no sería justo porque a lo mejor hasta me equivoco, sabrá Dios. ¿Cómo lo has manejado? ¿Qué piensas de esa relación ahora con Ada?", le preguntó Giselle.

A mí no me importa si ella abre el programa, si yo abro el programa, esas cosas ya para mí en este momento de mi vida no me interesan, no me voy a pelear — Penélope Menchaca

La presentadora dejó claro que en este punto de su vida y su carrera en el que se encuentra el llevar la batuta o tener más protagonismo no es algo que le preocupe ni le quite el sueño.

Penélope Menchaca Penélope Menchaca, conductora de Hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram Penélope Menchaca

"Yo nunca he sentido el momento de 'yo quiero salir' o 'ella habla más que yo' o 'por qué sale', pero yo tengo una gran ventaja y voy a hablar por mí porque no lo he platicado con ella. Si yo me aventara de mi ego o sea caigo parada. Yo ya estoy más allá del bien y del mal. A mí no me preocupa", aseveró. "Yo lo tengo clarísimo, si salgo 1 segundo en la televisión lo único que a mí me interesa es no regarla en ese segundo, estar preparada para ese segundo y echarle todas las ganas para ese segundo. A mí no me importa si ella abre el programa, si yo abro el programa, esas cosas ya para mí en este momento de mi vida no me interesan, no me voy a pelear ni nada".

Al contrario. Menchaca reconoció que se siente "muy tranquila" de tener cada mañana en el espacio matutino de Telemundo a una compañera como Adamari a su lado.

Penélope Menchaca Penélope Menchaca y Adamari López, conductoras de Hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram

"Yo me siento muy tranquila porque yo sé que si yo me equivoco, si yo me pierdo, si yo me duermo ella me va a salvar y yo supongo y espero que ella tenga la misma idea, que si en algún momento sucede algo me voy a aventar y la voy a salvar, o sea no la voy a dejar que ella quede mal. Yo me siento supertranquila de que si hay que hablar algo que a lo mejor yo no sé y ella sí sabe ella se va a aventar, entonces lejos de que sea eso de 'ay pero por qué', no, al contrario, digo 'gracias a Dios que tengo a alguien que es listo y que sabe hacer las cosas bien'", expresó la conductora.