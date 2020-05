No te puedes perder estas películas y series durante la semana de 'Watchathon' No hay por qué aburrirse, ¿no sabes qué ver este fin de semana? Échale un ojo a estas recomendaciones. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Seguimos en cuarentena y no podemos permitir que se nos acabe el contenido para sobrellevar los días de aislamiento. Si necesitas nuevas opciones, aquí te van un montón para que te eches una maratón de series y películas este fin de semana como es debido. Si no tienes membresía de servicios de streaming como Pantaya, Hulu, Peacock, o canales premium como HBO o Showtime, ¡ahora es tu momento! Solo por esta semana, la programación de Watchathon incluirá series y películas premium disponibles de manera gratuita para los usuarios de Xfinity hasta el domingo, ¡aprovecha! No hay por qué aburrirse, ¿no sabes qué ver este fin de semana? Échale un ojo a estas recomendaciones: En el corredor de la muerte Esta mini serie está protagonizada por el famoso actor español Miguel Ángel Silvestre, y relata la historia real de Pablo Ibar, el español que cumple cadena perpetua en Florida por un triple asesinato que asegura que no cometió. Un crimen por el que Ibar lleva 25 años luchando por demostrar su inocencia, y por el cual llegó a estar condenado a muerte. Ahora los 4 episodios están disponibles en Pantaya. Ana Nos encanta ver a nuestros actores hispanos favoritos conquistar Hollywood, tal como lo hace Ana de la Reguera en su serie Ana que estrenó recientemente en la plataforma de streaming Pantaya. Ana es una serie de comedia inspiradora, sin reservas, que derriba tabúes y los conceptos anticuados sobre el rol de la mujer en la sociedad. En Pantaya también puedes disfrutar de otras series como DesHecho en casa, creada desde casa por Eugenio Derbez durante la cuarentena, Instinto con el actor español Mario Casas y Patricia una pasión escondida, película de Pantaya protagonizada por Fabiola Campomanes, Ximena Córdoba, Gabriel Porras y Gabriel Coronel. Que León ¿No pudiste ver Que León en cines? Aprovecha y mírala ahora antes de que salga en su segunda entrega. Ozuna y la bella Clarissa Molina, que son parte de nuestra edición de los 50 Más Bellos, protagonizan esta película donde una pareja con el mismo apellido pero de estatus social muy diferente se enamoran perdidamente. En la película también salen los comediantes dominicanos Raymond Pozo y Miguel Céspedes. Vida La serie original de Starz gira en torno a dos hermanas méxico-americanas, Emma y Lyn, del lado Este de Los Ángeles que ambas son totalmente diferentes la una de la otra y viven totalmente distanciadas entre sí. Las circunstancias las obligan a regresar a su antiguo vecindario donde se enfrentan al pasado y la verdad impactante sobre la identidad de su madre. Starz estrenó la segunda temporada el mes pasado, así que si no la has visto ahora es tu oportunidad de echarte un maratón de las dos temporadas. ¿Te animas? Dexter David Zayas es uno de nuestros actores puertorriqueños favoritos, mejor conocido por su papel de Ángel Batista en exitoso drama psicológico Dexter de Showtime. Ángel se considera a sí mismo el 'mejor amigo' de Dexter Morgan, un analista del Departamento de Policía de Miami Metro que cuando no está ayudando a la división de Homicidios a resolver asesinatos, pasa su tiempo cazando y matando a los malos que se escabullen del sistema de justicia. Zayas además participa en la película Body Cam junto con la cantante Mary J. Blige. Esta película no saldrá en cines y se puede ver por forma digital a partir del 19 de mayo (no incluído en el evento de Watchathon). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A Tiny Audience Te recomendamos ver A Tiny Audience, la serie musical de HBO con actuaciones en vivo y entrevistas sin filtro de tus artistas latinos favoritos, entre ellos Juanes, Natti Natasha, Sebastián Yatra, Alejandra Guzmán y ¡muchos más! No te pierdas tampoco el concierto de Shakira 'Shakira in Concert: El Dorado World Tour' y disfruta de sus hits “Whenever, Whenever”, “Hips Don’t Lie” y “Waka Waka”. También puedes ver documentales biográficos como el del cantante de reggaetón Farruko, titulado #En Letra De Otro, o el del icónico futbolista argentino Diego Maradona. Antz en Español Y para los pequeños de la casa, en la plataforma de streaming pagada Hulu podrán encontrar muchas opciones divertidas en español. Una de nuestras películas clásicas favoritas es Ants donde Z, una hormiga obrera, se esfuerza por conciliar su propia individualidad con la ética de trabajo comunitaria de la colonia de hormigas. Otras películas para niños disponibles en la plataforma son El príncipe de Egipto y El camino hacia el Dorado, además de series como Pokémon y Polly Pocket. ¡Las opciones son ilimitadas! Si quieres ver este contenido y mucho más sintonízate a la semana de Wathathon de Xfinity que seguirá hasta el domingo 17 de mayo. Puedes encontrar la programación gratis en tu televisión o tan solo diciendo “Watchathon” en tu Control Remoto por Voz X1 o revisando las opciones bajo “Watchathon” dentro de tu aplicación móvil o web Xfinity Stream. ¡Ahora, a disfrutar!

