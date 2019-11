¿Por qué aparace un bebé Yoda en The Mandalorian? Te damos algunas pistas de la nueva serie de Star Wars Tenemos todos los detalles de The Mandalorian, la nueva serie de Disney + By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Cuando Pedro Pascal era un niño y veía en la pantalla al cínico mercenario Han Solo en las películas de Star Wars, se le despertaba la imaginación. “Las primeras tres entregas de Star Wars formaron gran parte de [mi] infancia”, confesó a People en Español el chileno de 44 años. “Todos sueñan con ser parte de [ese proyecto]. Incluso personas que no están en la industria del entretenimiento”. Image zoom Francois Duhamel /Lucasfilm Ltd. Su deseo se cumplió cuando recibió la llamada del cineasta Jon Favreau, quien lo invitó a convertirse en el protagonista de The Mandalorian, serie basada en la conocida saga de las galaxias y que se estrenó el 12 de noviembre por el nuevo servicio de streaming Disney+. Image zoom Francois Duhamel /Lucasfilm Ltd. “Es el mejor programa que habrá en televisión. [Hay que verlo por] los increíbles directores, [los actores] Gina Carano y Carl Weathers, y [porque es] Star Wars“, apunta el actor de Triple Frontier y Narcos, a quien la armadura de su personaje le causó algunos inconvenientes. “No fue muy fácil ver a través del casco. Muchas veces me chocaba con parte del escenario”. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image ¿Por qué aparace un bebé Yoda en The Mandalorian? Te damos algunas pistas de la nueva serie de Star Wars

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.