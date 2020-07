¿Quieres ver programación gratuita y original de primer nivel? Peacock brinda buenas opciones Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom cortesia A medida que pasan los días y los meses, nos vamos acostumbrando a estar dentro. Sin embargo, sólo porque no podemos disfrutar del verano al aire libre, no significa que no debemos divertirnos en casa. Para aquellos de ustedes que sienten que han agotado todas sus opciones de streaming, Comcast NBCUniversal tiene algo nuevo, y mejor aún ... ¡GRATIS! Peacock, el servicio de streaming que se lanza este 15 de julio a nivel nacional, promete entretenimiento para todos. Peacock ofrecerá una colección masiva de la mejor programación de la familia NBU en inglés y español. La plataforma, que cuenta con miles de horas de contenido, tendrá shows como The Office, Saturday Night Live, Law & Order: SVU, Battlestar Galactica además de programación de Telemundo, la cadena número 1 en español, al igual que algunos de los éxitos mas taquilleros de las salas de cine como Jurassic Park, E.T., y The Bourne Identity. Si lo tuyo es programación nueva y vas en busca de los más “in” de la cultura pop, encontrarás lo que buscas en esta plataforma. Peacock satisface cualquier categoría, desde comedias y dramas hasta deportes y animación. En cuanto a contenido original, Peacock no te descepcionará. Aquí te dejamos un adelanto de las series originales y exclusivas que estarán disponibles a partir de hoy. Contenido en español: Los fanáticos de Telemundo podrán revivir sus series favoritas con Peacock. Los títulos en español de las bibliotecas incluirán Betty En NY, Preso No. 1, Al Otro Lado Del Muro, Santa Diabla, El Chema, El Baron, Caso Cerrado, Corazón Valiente, ¿Dónde está Elisa ?, El Rostro De La Venganza, Guerra De Ídolos, Amo a Jenni, José José, Mi Familia Perfecta, Perro Amor, Quien Es Quien, Reina De Corazones, Relaciones Peligrosas, The Riveras, Un Poquito Tuyo, Celia, y Victoria y Victorinos. Y el nivel premium además incluirá 100 días para enamorarnos, Celia, Cennet, Enemigo íntimo, La Doña, Minuto para ganar y Noticias Telemundo Image zoom cortesia Para los fans del deporte Peacock cubrirá cuatro partidos exclusivos de la Premier League el 15 de julio, además de eventos de la USGA como el U.S. Open masculino y femenino, el Ryder Cup, un NFL Wild Card Playoff Game y determinados eventos de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio y Pekín. Además, los fanáticos de los deportes disfrutarán de repeticiones on demand de eventos como las carreras de The Triple Crown, momentos destacados diarios de NBC Sports y cientos de horas de documentales deportivos sobre los Juegos Olímpicos y golf. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo ver Peacock? Peacock ofrecerá un nivel gratuito con más de 13.000 horas de películas y programación oportuna en vivo y On Demand de noticias, deportes, reality y hasta programas de entrevistas nocturnos. Peacock Premium también estará disponible por $4.99 al mes y presentará más de 20.000 horas de contenido con menos de cinco minutos de comerciales por hora. Los suscriptores de Peacock Premium que deseen ver sin anuncios pueden hacerlo por tan solo $9.99 al mes. Peacock está disponible actualmente en dispositivos conectados Apple, Comcast, Cox, Google, Microsoft Xbox, LG, Sony PlayStation y Vizio. Los clientes de Xfinity X1 y Flex de Comcast así como los clientes de Cox Contour, disfrutarán de Peacock Premium incluido en su servicio sin costo adicional. Si aún no sabes que nivel escoger, no hay problema, ya que Peacock ofrece una opción gratuita, ¡tendrás visibilidad total al decidir qué es lo mejor para ti! Visita peacocktv.com para obtener más información sobre el servicio.

