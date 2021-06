Univision tiene nueva presentadora de noticias: ¡conócela! ¿Quién es la periodista que formará parte de esta prestigiosa cadena los fines de semana? ¡Entérate! Por Leonela Taveras Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A los dos meses aproximadamente de su salida de Telemundo, Paulina Sodi ha sido contratada por la cadena rival Univisión. La periodista mexicana y sobrina de Thalía lo contó a través de su cuenta de Instagram, en la publicó una fotografía del set del programa de noticias de la cadena con el mensaje: "Mi nueva casa". El pasado 11 de mayo, compartió varias fotografías en su Instagram durante un almuerzo con motivo de cumpleaños de María Antonieta Collins, Felicidad Aveleyra, Mariana Atencio, Maity Interiano y Aylen Del Toro. Paulina Sodi Credit: Alexander Tamargo/Getty Images La comunicadora ya en ese momento había firmado su contrato con Univision y ya se preparaba para formar parte del equipo encabezado por Jorge Ramos e Ilia Calderón, reportó el diario La Opinión. De acuerdo al rotativo, Sodi se une al equipo de presentadores de Univision para ser el rostro de las noticias el fin de semana. Durante su bienvenida oficial al canal durante la transmisión del programa matutino Despierta América, la periodista contó a Collins y Alan Tacher que su madre dejó un sueño inconcluso antes de morir y que tiene la misión de hacerlo realidad a finales de este año: se trata de un libro que dio a una amiga para guardar hasta que estuviera lista para publicarlo. "Mi mamá falleció hace cinco años, fue un evento sorpresivo para nosotros, fue una mala praxis médica, y ella estaba preparando un libro que siempre quiso publicar y una semana antes de fallecer ya lo tenía listo", dijo. "El día de su funeral me encuentro con esta amiga y me dice: 'Pau, tu mamá me pidió el texto porque me dijo que ya estaba lista para publicarlo, pero no se lo pude entregar' y ese día en su funeral le hice una promesa que yo iba a publicar su libro y mi mamá iba a ser escritora", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sodi estudió la carrera de comunicación en la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México. En 2012, Telemundo le ofreció la oportunidad de mudarse a Estados Unidos para convertirse en la presentadora principal de su filial de Houston, Texas. Cuatro años después, unió a Un nuevo día, como presentadora de la redacción. Durante su tiempo en Noticias Telemundo, la presentadora ha conducido programas como Noticias Telemundo Mediodía, Noticias Telemundo fin de semana y Noticias Telemundo a las 11:35 p.m. A lo largo de los años, su trabajo ha sido reconocido con diversos premios, tanto en México como en Estados Unidos. Estos incluyen el Micrófono de Oro otorgado por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión al mejor presentador de México (2010) y cinco premios Emmy a la excelencia en la cobertura de noticias. También produjo algunos documentales y trabajos de investigación, entre los que destacan Las mujeres de ejército y La ciudad de agua.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Univision tiene nueva presentadora de noticias: ¡conócela!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.