"He meditado este momento desde hace meses": Patricia Janiot anuncia su salida de Univision Noticias por "razones familiares" La periodista colombiana presentó la semana pasada por última vez la edición nocturna del Noticiero de Univision. "Ya es hora de regresar a casa", anunció. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Patricia Janiot Patricia Janiot | Credit: Instagram Patricia Janiot En noviembre de 2017, la periodista colombiana Patricia Janiot se unía al equipo de Univision Noticias para presentar la edición nocturna del Noticiero de la cadena hispana tras más de dos décadas siendo uno de los rostros principales de CNN en español. Ahora, 5 años después, la periodista ha puesto punto final a su etapa en la compañía propiedad de TelevisaUnivision. La también copresentadora del programa Aquí y ahora (Univision) se despidió el pasado viernes 9 de septiembre de la pantalla de Univision con un emotivo mensaje final durante el Noticiero que conducía desde hacía varios años en compañía del periodista mexicano León Krauze. "He meditado este momento desde hace meses: la noche en que presentaría, y me atrevo a asegurarlo, el último noticiero de mi carrera periodística, que ya es bastante larga de cerca de 40 años en televisión. Con Univision fue una cita de casi 4 años de lunes a viernes que termina a la medianoche, pues bien esta noche termina mi cita con ustedes", comenzó compartiendo Janiot. Patricio Janiot Patricia Janiot | Credit: Instagram Patricia Janiot "Diferentes razones personales pero sobre todo familiares le dieron mayor certeza a la necesidad de hacer esta pausa en el camino", continuó explicando la comunicadora, "y esa decisión coincidió con los planes de la compañía que me ha acogido durante todo este tiempo". La periodista, quien cuenta con 3 millones de seguidores en Twitter y casi medio millón en Instagram, se despidió "con la ilusión" de poder reencontrarse con los televidentes en otro proyecto "y con el agradecimiento" de haber compartido "unas cuantas jornadas de trabajo con un grupo periodístico de primera y con el cariñosísimo equipo técnico que hay detrás de cámaras y que hace posible que ustedes nos vean cada noche". "A todos ellos, a mis compañeros de trabajo, a las directivas del canal y a todos ustedes que me recibieron a diario en sus hogares muchas gracias, ya es hora de regresar a casa, y hasta pronto", finalizó Janiot su mensaje de despedida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tal y como lo había anunciado, la comunicadora no tardó en tomar un avión de regreso a su Colombia natal para reunirse con su familia luego de presentar su último noticiero. "'¿En serio ya no hacés más el noticiero? ¡No lo puedo creer!' Con una sonrisa de complicidad me recibió mi mamá en Bucaramanga, en la primera escala de mi regreso a casa. Maravilloso disfrutarla, abrazarnos y reírnos a carcajadas, ahora sin compromisos ni apuros, solo el paso del tiempo que quisiera desacelerar", escribió Janiot el domingo a través de Instagram.

