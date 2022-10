Participante de Mira quién baila renuncia a la competencia: "Es momento de pensar en mí, en mi salud" La segunda gala de la décima temporada de la exitosa competencia de baile de Univision tuvo este domingo un inesperado desenlace. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mira quién baila Participantes de la décima temporada de Mira quién baila all stars | Credit: TelevisaUnivision Al ritmo de artistas legendarios como Celia Cruz, Vicente Fernández, Enrique Guzmán, Juan Gabriel, Jenni Rivera y Joan Sebastian, entre otros, los 8 participantes de la décima temporada de Mira quién baila all stars (Univision) volvieron a subirse este domingo al escenario para mostrar sus increíbles pasos de baile y luchar por un lugar en la competencia. La emotiva gala, que dio inicio con un homenaje por parte del cantante dominicano Manny Cruz a su compatriota Johnny Ventura, tuvo un inesperado desenlace: la renuncia de uno de sus concursantes. Mira quién baila Participantes de la décima temporada de Mira quién baila all stars | Credit: TelevisaUnivision El actor venezolano Gabriel Coronel decidió poner punto final anoche a su participación en el exitoso reality show de Univision que conducen Chiquinquirá Delgado y Mane de la Parra. "Yo creo que en esta vida hay muchas oportunidades y por encima de todo lo que cada uno de nosotros va a crecer en este escenario, de la oportunidad de poder estar aquí, hay algo mucho mayor y es el público, el público que merece un gran espectáculo. Yo creo que el público merece de cada uno de nosotros un show memorable para recordarse de lo que está sucediendo en esta tarima y de verdad me duele mucho decir esto pero definitivamente yo no estoy en condiciones de darles a este público un show de calidad como ellos merecen", comenzó compartiendo Coronel. "Creo que es momento de pensar en mí, en mi salud, en mi recuperación". Gabriel Coronel Gabriel Coronel | Credit: TelevisaUnivision El actor, que ha participado en exitosas telenovelas como Marido en alquiler, sufrió una lesión la semana pasada antes de su primer baile que lo ha orillado ahora a tomar esta drástica decisión tras no sentirse en condiciones de dar al público el show de calidad que se merece. "Me duele mucho", reconoció el también cantante, "[pero] tengo que decir que no puedo seguir en la competencia". "Me llevo una experiencia inolvidable. Ojalá la vida, Dios, me den la oportunidad de estar aquí de nuevo, pero en esta temporada tengo que decir adiós". Gabriel Coronel Gabriel Coronel | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El anuncio tomó por sorpresa a todos, incluyendo a los miembros del jurado. "Qué pena de verdad Gabriel, qué pena para la producción, estábamos superilusionados con esta participación tuya", expresó Roselyn Sánchez. "Que te mejores y gracias por pensar en el bien del show, en lo que le conviene y el bien de tus compañeros, de lo que la gente en la casa se merece. Eso dice mucho de ti, así que gracias por tener la valentía de tomar esa decisión". Mira quién baila all stars se transmite los domingos a las 8 p. m., hora del Este, por Univision.

